Un español de viaje en Senegal explica cuál es la estafa más común del país: «Te van a cobrar 20 veces más»

Ser turista en otro país es, en algunas ocasiones, toda una actividad de riesgo, especialmente para el bolsillo. Desde hace años, son muchas las prácticas que se han extendido para conseguir que algunos de estos extranjeros paguen más dinero sin ser conscientes de ello. Así, aluden a «tarifas oficiales» falsas, productos con coste triplicado respecto a lo habitual en algunos comercios o cartas sin precios en restaurantes y cafeterías de la zona.

Estas no son, sin embargo, las únicas estafas que los viajeros pueden encontrarse en las calles de muchos países. Así sucede, por ejemplo, en un país como Senegal, donde muchos locales tratan de aprovecharse de los turistas que desconocen cómo funcionan muchos servicios del país. Es por ello que algunos de los afortunados que han podido trasladarse hasta allí han comenzado a advertir sobre algunos de los fraudes más habituales.

Uno de los últimos en hacerlo ha sido Nobik Dil, creador de contenido de viajes desde hace años (@nobikdil en redes sociales), que comparte habitualmente su experiencia en países menos turísticos como Pakistán, Túnez o Gambia. En uno de sus últimos vídeos desde Senegal, el joven español ha advertido sobre uno de los engaños más habituales en el país africano para que nadie caiga en la trampa.

Un español avisa de la estafa más habitual para los turistas en Senegal

«Cuidado cuando cojas un taxi en Senegal porque al ser turista te van a querer cobrar 20 veces más», ha señalado el tiktoker, explicando que muchos conductores se aprovechan del desconocimiento de los extranjeros para aumentar la tarifa habitual de estos viajes.

Él mismo ha querido demostrar que esta es una práctica muy recurrente en este servicio de Senegal y ha enseñado cómo funciona la estafa en primera persona: «Vamos a coger un taxi a un destino que está literalmente a dos minutos. Se supone que son 500 francos, a ver cuánto nos quieren cobrar».

Al montarse en el coche, que no empleaba taxímetro, el joven ha pedido que le lleven al consulado de Panamá, un lugar situado a apenas 600 metros del punto de origen. «El sitio está literal a dos minutos en coche. Ahora toca la hora de la verdad», ha dicho mostrando el mapa del recorrido.

Al llegar al destino, Nobik ha preguntado al taxista cuál era la tarifa a pagar por el trayecto, a lo que este le ha pedido 2000 francos senegaleses en lugar de los 500 que le correspondían. «¿2000 por dos minutos de taxi? ¡Venga, tío! Te doy 1000, y sé que es mucho, pero no pasa nada», le ha respondido, entregándole el billete al trabajador senegalés.

Indignado por lo sucedido, el creador de contenido ha asegurado que el conductor había querido cuatriplicar el precio habitual de un viaje en taxi. «Yo creo que se ha cortado porque me ha visto con la cámara, pero es que vamos...», ha asegurado a sus seguidores.

Para ejemplificar que esto no sucede siempre, el tiktoker español ha explicado que, apenas unos días antes, había pagado el mismo precio por «un trayecto de 20 minutos». «Me costó 2000, lo mismo que pedía este tío por 2 minutos», ha expuesto en este vídeo, explicando que, por lo demás, «la gente es muy amable» en Senegal.