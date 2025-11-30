Un español viaja a Japón y le prohíben entrar en uno de sus bares por ser de nuestro país: «Me han explicado el porqué»

Viajar a otro país supone en muchas ocasiones encontrarnos con costumbres a las que no estamos habituados. Además de la barrera del idioma, que puede condicionar mucho la estancia dependiendo del lugar que elijamos, también es habitual que nos choquemos de frente ... con algunas tradiciones del país que en nuestro rincón de origen es más difícil ver y que nos puede costar entender de primeras.

Esto es lo que le sucedió hace unas semanas a Carlos Cruz (@carloscruzrzz en TikTok), un español que ha pasado los últimos meses visitando algunos de los países más desconocidos a lo largo del globo. Durante su reciente viaje a Japón, donde probó algunas de las comidas más tradicionales del país, se topó de bruces con una realidad de la que había oído hablar: no le dejaron entrar en un bar por ser español.

Un español explica por qué no le han dejado entrar en un bar en Japón

«Me acaban de decir literalmente que no me dejan pasar porque soy extranjero», ha comenzado explicando el joven a través de su cuenta de TikTok, donde recopila la parte más importante de sus escapadas internacionales.

Esta situación es algo de lo que había oído hablar «antes de venir a Japón»: «Había escuchado a gente española que no le habían dejado entrar en sitios de fiesta y tal aquí en Japón por ser extranjero, pero hoy me ha pasado y encima me han explicado el porqué», ha querido aclarar.

El chico español ha explicado que, al tratar de acceder al local japonés, los trabajadores le habían dicho literalmente «no puedes entrar porque eres extranjero»: «Me he quedado asombrado y le he dicho '¿no me vas a dejar entrar porque soy español?'. Y me ha dicho 'sí, pero no es por lo que tú crees'», ha confirmado el viajero, señalando que no se trata realmente de un tema de racismo, aunque muchos lo crean así.

Dejar fuera a los extranjeros «no es por un tema de racismo»

«El local no está capacitado para que haya extranjeros dentro. Pensé que este tío estaba intentando vacilarnos, pero el tema es que hay muchos sitios en que ni los camareros saben inglés, ni tienen señales en inglés, ni tienen cartas en inglés», ha confirmado el creador de contenido de viajes, señalando que en estos lugares «no quieren darle un servicio malo al turista». «Lo que directamente hacen es no dejarte entrar y ya está», ha reseñado.

De nuevo, Carlos Cruz ha insistido en que esta situación «no es por un tema de racismo o de que no quieren que haya extranjeros dentro»: «Es porque no pueden permitirse que alguien entre y sienta que le han dado un servicio malo», ha explicado. El español también ha insistido en que no sabe si se trata de «una trola o es verdad», aunque «realmente tiene todo el sentido del mundo».

Esta confesión del joven español sobre lo que sucede en Japón ha desatado la polémica en redes sociales, donde el vídeo supera los dos millones de reproducciones en TikTok. Cientos de personas han querido dejar su versión de lo sucedido, señalando que, con esto, los japoneses «se justifican para ser racistas»: «¿Si sabes japonés tampoco te van a dejar entrar? Me da a mí que se han inventado tremenda excusa», ha reprochado uno de esos usuarios.