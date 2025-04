Un español en Tailandia, horrorizado con lo que pasa con la Policía en este país: «En comisaría...»

Los prejuicios, estereotipos y tópicos que se tienen sobre cómo es la vida en un país distinto al nuestro es algo de lo que apenas ningún lugar del mundo se libra.

Por ejemplo, sobre España, las personas extranjeras suelen tener una idea preconcebida de los españoles basada en que nos gusta la fiesta, en que somos ruidosos y que nos echamos la siesta y comemos mucha paella.

Como nosotros mismos sabemos, esto son solo estereotipos pero, por otro lado, no podemos evitar tenerlos también con las personas de otros países. Además, cuánto más desconocemos sus costumbres o su cultura, más exagerados o sacados de contexto suelen ser esos tópicos.

Centrándonos en Tailandia, este país suele ser un destino vacacional perfecto para los amantes de la naturaleza y la aventura, pues cuentan con un modo de vida muy diferente al que hay en España. Los estereotipos que se suelen tener son que existe poca seguridad, que hay mucho turismo sexual o que están poco desarrollados y todo es naturaleza, palmeras y bananeros, por ejemplo.

Sin embargo, la realidad no es tal cual estos prejuicios y todo depende también de la zona del país en la que uno se encuentre. Algo que también se suele escuchar sobre Tailandia es que la Policía o los cuerpos de seguridad están sumidos en la corrupción y funcionan de una forma un tanto cuestionable.

La experiencia de un español con la Policía tailandesa

Este tema es sobre el que ha hablado Ramontelli, un español que ha viajado a Tailandia y cuenta sus diferentes y locas experiencias con la Policía en este país: «Lo peor de Tailandia, sin ningún tipo de duda, es la Policía», comienza diciendo en un vídeo que ha compartido en TikTok.

Aunque el tono del español tiene cierta pillería, pues no cumple con algunas normas que están estipuladas en Phuket, ciudad en la que se encuentra, basa su queja principal en que la Policía le para mucho solo porque es extranjero.

El joven indica diferentes consejos que al él le hibiera gustado saber para tratar con la Policía antes de ir a Tailandia: «Llevo prácticamente un mes en Phuket y, especialmente en esta ciudad, es horroroso. Me han parado más veces aquí la Policía que en España, cuatro veces ya me han parado».

Cuidado con las estafas

Ramontelli cuenta que, aunque te multen con mucho dinero, nunca debes poner mala cara ni grabar a los agentes, ya que es algo que les sentará mal y se pondrán más serios y severos con tu sanción. Cuanto más tapada lleve la cara el policía, más duro será contigo y más intentará fastidiarte, según el español.

Explica que, en su caso, le intentaron estafar al multarle con más dinero del que debía, ya que sí correspondían 1000 bats porque no tenía permiso para conducir moto allí, pero le añadieron 500 más por no llevar casco, y el español cuenta que sí lo llevaba. Por ello, pudo traducir la multa y reclamar de manera amable que le estaban sancionando por algo que no era cierto, momento en el que le rebajaron la multa.

Negociar la cuantía de una multa

Entre otros detalles de su experiencia, indica que puedes negociar la cuantía de la multa con cierta picardía, teniendo paciencia y acudiendo a comisaría con tranquilidad, ya que afirma que «cuanto más ansioso te vean», peor.

Otra clave para ello es no llevar mucho efectivo, ya que cobran las multas solo en este formato, no suelen admitir pago con tarjeta y, si llevas poco dinero suelto, aunque no llegue a la cuantía de la multa que te han puesto, pueden terminar aceptando lo que lleves, pero siempre llegando a acuerdos con una sonrisa. «Conseguimos bajar la multa de 2500 bats a 1000 bats», cuenta el español. Eso sí, aconseja nunca mentirles sobre el dinero que llevas por que te revisan y chequean para comprobarlo.

Además da otros datos como que debes guardar el recibo de la multa que te dan después de pagarla porque, con este documento, quedas exento de que te vuelvan a multar durante tres días después de que hayas pagado la sanción. Para evitar que te multen, el joven aconseja hacer las rotondas por dentro y salir en el último momento y, como se puede ver en el vídeo, indica que han zonas donde siempre hay controles.