Un español revela cuánto dinero se gasta en un día en Coachella: «Estoy flipando»

El Festival de Coachella arrancó el pasado viernes en California y se prolongará hasta el próximo domingo 20 de abril. Este año, el evento musical contará en su cartel con artistas de talla mundial como Lady Gaga -quien actuó el día de inauguración-, Post Malone, Green Day o la española Judeline.

Pero Coachella es mucho más que un evento musical. Y es que se convierte, cada año, en un fenómeno cultural global que fusiona música, arte, moda y tendencias globales. Cientos de miles de personas acuden al festival durante dos fines de semana en abril atraídos no solo por la música en directo, sino por una estética distintiva que sirve como escaparate de moda en los festivales de música.

Influencers, celebridades y amantes de la moda visitan cada año este gran evento musical, caracterizado, además, por no ser asequible para cualquier bolsillo. Desde los elevados precios de las entradas, hasta la comida y la bebida dentro del recinto, pasar un día en Coachella puede suponer un elevado gasto de dinero.

Sobre esta cuestión ha hablado Nano. El creador de contenido ha acudido al festival y ha contado, en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@jcnanoo), el dinero que se gasta a lo largo del día en el evento musical.

Cuánto dinero se gasta en un día en Coachella

«¿Cuánto cuesta un día en Coachella?», comienza preguntando Nano. En primer lugar, el creador de contenido cuenta que las entradas para el festival cuestan desde 500 a 1.400 dólares (de 440 euros a 1.230). Además, explica que, si quieres comprar una camiseta en alguno de los stand de ropa que hay repartidos por el recinto, el precio es de alrededor de 50 dólares -unos 44 euros-.

El joven también muestra cuál es el precio de un «cuenco con pollo» que va a comer: 21 dólares (unos 18,50 euros). «Para ser Coachella, bueno, no es tan pequeño, pero ¿por qué es tan caro?», señala el creador de contenido, que cuenta que hay muchos puestos de comida de todo tipo en el festival.

En cuanto a la bebida, el precio de una copa es de 28 dólares -unos 25 euros-, un coste más elevado de lo habitual en los festivales de música. En este sentido, Nano cuenta una anécdota que vivió en el festival: «Estoy flipando, estoy en la cola justo pidiendo algo de beber y, como no tenía cómo pagar porque tienes que tener una pulsera, un chico me ha dicho que me lo compra él, que me va a invitar al alcohol».

El joven revela también que una botella de agua cuesta «solo 2 dólares (unos 1,70 euros)». «La verdad es que me parece súper barato para ser Coachella», indica. Además, cuenta el creador de contenido, «una vez que compréis la botella de agua mirad lo que hay, hay agua gratis por todo el festival».

Además del agua, también existen productos gratis de marcas en Coachella, como crema hidratante o salsa picante. «Los baños son gratis, pero os juro que es la cosa más asquerosa que he visto en mi vida. Con el olor que había me entraban ganas de vomitar, huele fatal», comenta Nano.

El creador de contenido también muestra en el vídeo, que acumula ya más de 4 millones de visitas, una 'atracción' dentro del festival: «Es una estructura giratoria enorme y creo que su única finalidad es dar vueltas hasta llegar arriba». «Sinceramente, desde mi punto de vista, creo que el Coachella está un poco sobrevalorado», comenta.