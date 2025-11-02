Suscribete a
ABC Premium

Un español hace un reto de comer por 3 euros en Marruecos y esta es su experiencia: «Están increíbles»

Entre España y Marruecos existen unos cuantos contrastes que podemos descubrir en cuanto pongamos un pie en el país vecino

Una española de viaje por China, fascinada por cómo trata la gente de este país a los turistas

Una española que vive en Francia compara cómo es salir con un chico español y con un francés: «Mucho más infieles»

Un español hace un reto de comer por 3 euros en Marruecos y esta es su experiencia: «Están increíbles»
Un español hace un reto de comer por 3 euros en Marruecos y esta es su experiencia: «Están increíbles»

ABC

Apenas están separadas por quince kilómetros de Mediterráneo, los que existen entre Tarifa y punta Cires. No obstante, entre España y Marruecos existen unos cuantos contrastes que podemos descubrir en cuanto pongamos un pie en el país vecino.

El salto cultural que ... conlleva adentrarnos en el norte de África supone que muchos viajeros se llenen de dudas sobre cuándo ir, cómo moverse, lo que hacer una vez están en el destinoo algún que otro consejos sobre su gastronomía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app