Un español prueba las hamburguesas del McDonald's de los años 50 y opina: «No tiene...»

La globalización ha hecho que, en cualquier rincón del mundo, podamos encontrarnos con los mismos logotipos, menús y sabores. Sin embargo, siempre queda la duda: ¿sabe igual un Big Mac en Madrid que en Los Ángeles, en Tokio o en Buenos Aires? Para responder a esa pregunta, Juan y Alberto, los gemelos españoles que regentan 'Twin Bros Burger', decidieron viajar a California y rendir homenaje a la historia de la cadena más famosa de hamburguesas. Su destino: el McDonald´smás antiguo en funcionamiento del mundo, una auténtica cápsula del tiempo gastronómica. «¿Sabrán las hamburguesas igual que en los años 50? Vamos a probarlo», anunciaban antes de cruzar las puertas del establecimiento.

«Que tremenda ilusión nos hace enseñaros el que es el McDonald´s más antiguo todavía en pie», explicaban los hermanos. «Está aquí, en Los Ángeles», subrayaban mientras enfocaban la fachada que todavía luce los característicos arcos dorados del diseño original.

Una cápsula del tiempo en Los Ángeles

El edificio, construido en 1953 con estilo 'Googie', no solo representa un restaurante, sino también una parte de la historia de la cultura popular estadounidense.

Uno de los elementos que más llamó su atención fue la primera mascota oficial de la cadena. «Aquí os presentamos a Speedee, la primera mascota oficial de McDonald´s», señala Juan frente al icónico cartel, para luego añadir con una sonrisa: «A nuestro parecer es mucho mejor que el payaso».

La influencia de esta figura ha sido tan grande en ellos que reconocen: «En esta mascota nos hemos inspirado a la hora de crear el logo de 'Twin Bros', para mantener esa esencia americana de los años 50».

El museo

El restaurante cuenta, además, con un pequeño espacio dedicado a la memoria de la marca. «Este McDonald´s cuenta con un museo al lado, donde nos muestra los precios de la época, un uniforme, incluso la batidora Multi-Mixer de Ray Kroc, que es la que vendía como comerciantes de hacerse con el imperio de McDonald´s», narraban los hermanos durante la visita.

Aunque modesto en tamaño, el lugar está repleto de reliquias. «Tenía un montón de detalles, como por ejemplo esta caja registradora que nos flipó», relataron, emocionados por la minuciosidad de la colección.

«También nos cuenta la historia del logo, que es muy interesante, evolucionando desde Speedee hasta la famosa 'M' que todos conocemos», explicaban. Un origen que se encuentra, precisamente, en el diseño arquitectónico de «los arcos dorados de la fachada».

¿Y la hamburguesa?

Tras el recorrido histórico, llegaba el momento clave: la prueba de sabor. El local, pese a su valor patrimonial, funciona como cualquier otro de la cadena. «Como veréis el McDonald´s por dentro es igual que todos», comentaban los hermanos.

«Hemos pedido un doble cuarto de libra, a ver qué tal está», anunciaron. El aspecto, de entrada, no difería demasiado de lo habitual. La conclusión, aunque esperada, confirmó la universalidad del concepto McDonald´s: «Sabe igual que todos los McDonald´s, no tiene nada diferente», sentenciaron tras la cata.