Suscribete a
ABC Premium
Feria de Otoño
Tarde histórica en Las Ventas: dos orejas de Morante, fea cogida, Puerta Grande y se corta la coleta
Directo
Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad

Un español mestizo japonés señala los problemas a los que se enfrenta en el país nipón: «Me ponen motes como...»

En algunos lugares, no parecer 'de allí' puede convertir lo cotidiano en una fuente constante de incomodidad

Las 10 palabras más comunes de origen japonés que utilizamos en castellano

Sigue en directo el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad y comprueba tu décimo

Un español mestizo japonés señala los problemas a los que se enfrenta en el país nipón: «Me ponen motes como...»
Un español mestizo japonés señala los problemas a los que se enfrenta en el país nipón: «Me ponen motes como...» TikTok

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mudarse a otro país nunca es una tarea sencilla. Adaptarse a una nueva cultura, entender los códigos sociales y encontrar un lugar propio dentro de una sociedad diferente puede ser un desafío profundo. Sin embargo, más allá del idioma o las costumbres, existe un obstáculo ... que muchas veces pasa desapercibido: el aspecto físico. En algunos lugares, no parecer 'de allí' puede convertir lo cotidiano en una fuente constante de incomodidad. Es lo que le ocurre a Kaito Nihongo, un joven mitad japonés y mitad español que ha decidido contar en TikTok los problemas a los que se enfrenta por ser 'hafu', una palabra japonesa que designa a las personas mestizas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app