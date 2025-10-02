Suscribete a
ABC Premium

Un español en Mauritania coge un tuk-tuk y cuenta su experiencia: «Parece que me voy a caer»

No todos los destinos ofrecen comodidad ni seguridad, y eso es precisamente lo que buscan algunos viajeros

Un español que vive en Mauritania va a una peluquería de este país y relata sin filtros su experiencia: «Voy a desinfectarme»

Toni Nadal, muy crítico con la actitud que tienen muchos españoles a la hora de trabajar: «La gente de hoy en día no suele ir al límite»

Un español en Mauritania coge un tuk-tuk y cuenta su experiencia
Un español en Mauritania coge un tuk-tuk y cuenta su experiencia TikTok

J. M.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada vez más gente se lanza a descubrir mundo gracias a vuelos baratos y alojamientos accesibles. Sin embargo, no todos los destinos ofrecen comodidad ni seguridad, y eso es precisamente lo que buscan algunos viajeros.

Este es precisamente el caso del usuario de TikTok, Nobik ... Dil, un joven español que actualmente recorre Mauritania y comparte su día a día en redes sociales. En uno de sus últimos vídeos, decide mostrar lo que supone coger un tuk-tuk en el país africano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app