Un español en Marruecos señala las cinco cosas que más le sorprendieron: «Tener novia es ilegal»

Marruecos cuenta con una historia milenaria, una riqueza cultural inmensa y una diversidad geográfica que va desde el desierto del Sahara a las playas del Atlántico o las montañas del Atlas. Sin embargo, para quienes lo visitan por primera vez, hay ciertos aspectos de la vida cotidiana y las normas sociales que pueden causar sorpresa.

Cuestiones que ponen de manifiesto las costumbres locales y que reflejan algunas diferencias culturales con respecto a otros países, especialmente los europeos.

John Fernández es un futurista navarro que, a través de su cuenta de TikTok, ha explicado qué situaciones le han llamado la atención de su visita a Marruecos. En primer lugar ha hablado del enfoque legal hacia las relaciones personales. «Tener novia en Marruecos es ilegal según la ley. Si estás con una chica o un chico debes estar casado. De lo contrario, te podrías enfrentar a la cárcel», dijo.

Las muestras públicas de afecto entre personas no casadas pueden ser mal vistas, y en ciertos casos, pueden generar problemas legales, especialmente si se trata de parejas mixtas (uno local y otro extranjero).

«Las normas de circulación no las respeta absolutamente nadie»

Otro aspecto llamativo es el caos del tráfico, que contrasta con las normativas en Europa. «Las normas de circulación no las respeta absolutamente nadie. De hecho, me he encontrado con motos sin luces, bicicletas, gente andando por medio de la carretera, cruzando autovías directamente con bebés en los carritos…». Un desorden que causa estrés entre los visitantes pero que refleja una mayor flexibilidad y relajación en este territorio.

Además, este español de visita por Marruecos ha comprobado que, en cuanto a las compras, especialmente en los zocos y mercados tradicionales, el regateo es una práctica habitual y culturalmente aceptada. Aunque advierte: «si te ven que eres europeo seguramente intenten estafarte o cobrarte mucho más caro el producto o el servicio».

En cuarto lugar, señala que «si acudes en temporada de verano puedes ver a gente por la calle con llaves en la mano girándolas continuamente. Esto quiere decir que tienen apartamentos en venta o en alquiler, pero, cuidado, porque muchas veces puedes bajar la ventanilla del coche pensando que te van a alquilar un apartamento y realmente van a robarte».

Pese a ello, indica que Marruecos es, en general, un país seguro para los visitantes. «No os creáis que os van a ir asaltando por cada metro que recorráis, especialmente, en algunas ciudades. Yo me encuentro en Saidía, Berkán… y la verdad es que no he tenido ningún tipo de problema ni nadie me ha asaltado», lo cual evidencia que la percepción del peligro muchas veces está influida por prejuicios.

En definitiva, Marruecos es un país que mezcla tradición y modernidad, hospitalidad y desconfianza, orden y caos. Cada experiencia depende en gran medida de la actitud con la que se viaja y del grado de respeto y curiosidad que se tenga hacia las costumbres locales.