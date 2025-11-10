Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día:
Escucha las noticias de este lunes 10 de noviembre

Un español en el lago Ness pregunta al patrón del barco si hay algo de verdad debajo y se sorprende con su respuesta: «Creo que...»

Nessie se ha convertido en una figura icónica, reproducida en libros, películas, reportajes y relatos populares que se han transmitido de generación en generación

Identificado un extraño monstruo marino con un cuello de 12 metros y dientes como una trituradora

Un español en el lago Ness pregunta al patrón del barco si hay algo de verdad debajo y se sorprende con su respuesta: «Creo que...»
Un español en el lago Ness pregunta al patrón del barco si hay algo de verdad debajo y se sorprende con su respuesta: «Creo que...» Youtube

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado hacia la naturaleza en busca de respuestas a lo inexplicable. En los desiertos, en las selvas más profundas o en los océanos inabarcables, siempre han surgido relatos sobre criaturas imposibles, seres que parecen habitar ese límite donde ... la ciencia y la imaginación se confunden. Entre todos ellos, pocos han alcanzado la proyección global del supuesto habitante de las aguas oscuras de un lago en las Tierras Altas de Escocia. El monstruo del lago Ness, conocido coloquialmente como Nessie, se ha convertido en una figura icónica, reproducida en libros, películas, reportajes y relatos populares que se han transmitido de generación en generación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app