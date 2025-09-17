Un español explica la odisea de tener un accidente de tráfico en Alemania: «Si no te quedas parado es fuga»

Las leyes de circulación no son universales. Cada país tiene sus propias normas y procedimientos que determinan cómo se debe actuar en caso de accidente, de infracción o incluso de una simple maniobra fallida. Lo que en España puede resolverse con un parte amistoso, en otros lugares implica un protocolo mucho más estricto. Esa diferencia la ha vivido en primera persona Sergio, un español residente en Alemania, que ha compartido en un vídeo de TikTok la odisea que sufrió tras un accidente laboral al volante de un autobús.

«Aquí estoy en Alemania conduciendo autobuses y ayer tuve un accidente», comienza narrando. Según explica, «casi me quitan el permiso de conducir seis meses por intento de fuga», una sanción que refleja la rigidez de la normativa germana en estas situaciones.

El creador de contenido detalla la diferencia más llamativa que encontró en comparación con España: «Aquí en Alemania, por si no lo sabíais, yo sí lo sabía, si das un golpe, te das un golpe con alguien, das un golpe a cualquier cosa, te tienes que quedar parado y llamar a la policía y ellos se encargan de todo, sí o sí tiene que ser así, esa la única manera que hay». No hacerlo, asegura, se considera fuga, con las consecuencias legales que ello acarrea.

#alemania #autobus #fuga #emigrar ♬ sonido original - sergifm.fx @sergifm.fx Quedó estrenado en dar al autobús un golpe 😅 Una vez más la lección que aprendo son las prisas, estar pendiente a todo a lo que no tienes control… Era un cúmulo de semanas solucionado problemas a la empresa, poco descanso, mucho estrés, pendiente a mil cosas ! Como si conducir y llevar personas fuera poco agotador mentalmente! Pero no hay excusas !!!! La culpa es mía y gracias por estas lecciones. Estaba aburrido me hacían falta problemas, así que gracias 💪🏻💪🏻💪🏻 #accidente

La historia comienza en un momento de tensión laboral. «Estaba haciendo mi pausa, cuando estoy mirando el plan del día y digo 'esto no me cuadra'. Entonces escribo a la oficina. La oficina me responde tarde, cuando ya comienza la línea, y yo con las prisas tenía que callejear y me paro en un stop, donde tengo un coche blanco aparcado al lado, estoy esperando en el stop a que pasen todos los coches y pasa un minuto, pasan dos, pasan tres minutos y sigo en el stop porque no puedo salir».

El accidente con el coche blanco

El español recuerda cómo el estrés y la presión del trabajo le jugaron una mala pasada: «Entonces con mis prisas, con mi cabeza pensando en que llego tarde, en la línea, en la gente, olvido totalmente que tengo un coche aparcado a la derecha. Y mientras estoy esperando mi desesperación era girar el volante, un poquito, otro poquito, otro poquito». Finalmente, acabó con «el volante girado entero».

Ese gesto resultó fatal. «Y qué pasa, que como gires el volante entero, barres con el culo. Cuando salí con el volante a tope me llevé con el culo el lateral del coche». Sin embargo, en ese instante no fue consciente del alcance del golpe: «Qué pasa, que yo no lo noté, no noté nada, simplemente un pequeñísimo ruido que pensé era del autobús porque son antiguos y chascan mucho».

El desconcierto aumentó al mirar por el retrovisor: «Miro por el retrovisor y veo que hay un coche blanco y digo 'ese coche ahí no estaba'. Me había olvidado totalmente de él».

El influencer decidió continuar unos metros más. «Sigo mi camino porque estaba muy cerca y cuando me bajo no veo nada, sigo andando para atrás del autobús y atrás del todo ya veo en la esquinita que estaba partida». Ante la duda, optó por avisar a su empleador: «Llamo a la empresa y digo que he dado con el autobús a un coche aunque no estaba 100% seguro».

La intervención de la empresa y la policía

Tras el aviso, su jornada no se detuvo. «Cojo el otro autobús y me voy a hacer la otra línea, me ponen un WhatsApp, no lo veo porque estoy conduciendo y me llaman, que mire el WhatsApp y me dicen que me presente en el lugar del accidente que está allí la policía, hemos llamado nosotros».

El problema es que el español ya estaba en plena ruta y finalmente, fue la propia empresa quien acudió junto con los agentes: «La oficina se presenta con la policía allí, paso foto en el Google Maps de dónde ha sido, y ya encuentran el coche blanco con el roce».

«Me han dicho que la próxima vez me quede quieto, llame a la policía, porque si no es intento de fuga o fuga directamente y te retiran seis meses el permiso», concluyó.

El testimonio del español ilustra hasta qué punto los protocolos varían de un país a otro. En Alemania, incluso un roce menor requiere la intervención policial. Lo que podría parecer una burocracia excesiva, para los germanos es una garantía de transparencia y control. Y para quienes llegan desde fuera, como este conductor español, se convierte en una dura pero valiosa lección sobre lo importante que es conocer a fondo las normas locales antes de ponerse al volante.