Un español en Estados Unidos explica cómo es un día de clase en el país: «No tiene sentido»

El curso académico en Estados Unidos sigue los plazos idénticos que en España, pero eso no significa que haya quienes aprovechan ese paréntesis veraniego en institutos o universidades para emprender una aventura americana con el objetivo de reforzar el idioma. Quienes se lo puedan permitir, claro.

Esas estancias durante el verano en Estados Unidos responden en su mayoría a programas de campamentos educativos y cursos de verano, especialmente destinados para los jóvenes, que incluyen inmersión en inglés, pero no forman parte del calendario escolar regular. Estos programas suelen ofrecerse en junio, julio y agosto.

El andaluz Álvaro Patón es uno de esos españoles que se encuentran este verano en Estados Unidos. «Me he venido a mejorar inglés y visitar coles unos días pero pronto vuelvo ya para España», informó a sus seguidores en su canal de TikTok.

En uno de sus últimos vídeos ha aprovechado para mostrar cuál es la imagen con la que se encuentra cada mañana al ir a clase. En su caso concreto está en Chicago, la tercera ciudad más grande del país y que cuenta con numerosos rascacielos.

«Os voy a enseñar las vistas que tengo de camino a mi universidad aquí en Estados Unidos, porque no tiene sentido», presumía a la vez que abría el plano para que sus seguidores viesen la cantidad de edificios altos que le rodean cada mañana.

«Esta es la empresa con la que yo he venido y este es el pedazo de edificio, no acaba», indica. En los comentarios del vídeo detalla que su estancia se debe a una colaboración con una empresa. «Es un edificio en el que hay otras cosas, otras compañías y otras empresas».

El edificio, por lo que se aprecia en las imágenes, se caracteriza por su aspecto remozado. «Llegas, está la recepción y cada uno va a su clase. Hay zonas de clase, zonas de chill out donde se desayuna. [...] Todo decorado con banderas americanas y de todos los países que hay aquí dentro», asegura.