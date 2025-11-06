Un español enseña cómo son las clases en Estados Unidos de nuestro idioma: «Lo aprendí en tercero de Primaria y aquí se sigue haciendo»

El español es la segunda lengua materna del mundo, tras el chino mandarín, según datos del anuario de 2024 del Instituto Cervantes. El organismo cifra en más de 600 millones las personas en todo el planeta que hablan nuestro idioma, una cifra que va en ... alza.

Además de 500 millones de hablantes nativos, existen cerca de 78 millones de personas con competencia limitada del idioma y más de 24 millones de estudiantes, interesados en el aprendizaje de una lengua muy presente tanto en la industria musical como en la audiovidual.

Según datos del Instituto Cervantes, Estados Unidos es el segundo país con más hispanohablantes, tan solo por detrás de México. Y es que más de 57 millones de estadounidenses hablan nuestro idioma, que se imparte en muchos centros educativos.

En este sentido, un joven español, que se encuentra de intercambio en el estado de Colorado, ha compartido cómo es una clase para aprender nuestro idioma en un instituto de Estados Unidos. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@dakhtar), el estudiante muestra las actividades que realizan durante la sesión.

Así es una clase de español en Estados Unidos

El estudiante, que comparte a través de sus redes sociales cómo está siendo su experiencia de intercambio en Estados Unidos, no ha dudado en mostrar, como dato curioso, el funcionamiento de una clase de español en este país.

«Así es una clase de español en Estados Unidos», anuncia el joven estudiante al inicio del vídeo, que cuenta con casi 300.000 reproducciones en TikTok.

Tal y como muestra en el vídeo, los jóvenes estudiantes comienzan la clase «leyendo 15 minutos» algún texto en español. A continuación, repasan gramática. En este caso, el adjetivo y el adverbio. «Lo aprendí en tercero de Primaria, pero bueno, aquí se sigue haciendo», comenta el creador de contenido.

«Después hemos tomado notas de lo que era el adjetivo y los adverbios», continúa explicando el joven, que muestra los apuntes tomados a mano en un cuaderno.

La clase de español finaliza con una parte de expresión oral: «Hemos acabado haciendo una presentación de dónde somos», cuenta el joven. Además, los alumnos realizan ese día «actividades sobre los adjetivos, los adverbios y los gentilicios», en este caso, en un ordenador.