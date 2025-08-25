Suscribete a
ABC Premium

Un español alucina con lo que se ve en las fruterías de Francia: las diferencias son abismales

El creador de contenido @el_frutero_de_tiktok ha desvelado uno de los grandes retrasos que existen en los comercios de España respecto a los franceses

Pide una ración de pulpo en un bar de Pontevedra y se queda a cuadros con lo que le traen

Un español alucina con lo que se ve en las fruterías de Francia: las diferencias son abismales
Un español alucina con lo que se ve en las fruterías de Francia: las diferencias son abismales efe
María Albert

María Albert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aunque casi todos los supermercados funcionan de la misma manera, cada país sigue sus propias normas a la hora de etiquetar algunos productos y, en algunas ocasiones, las diferencias pueden llegar a impactar a los usuarios que se desplazan a comprar en otro lugar del mundo.

Esto es lo que le ha sucedido al creador de contenido @el_frutero_de_tiktok, que aprovechó su visita a Francia para visitar algunos de los establecimientos especializados en frutas y verduras. Fue allí donde, para su sorpresa, no pudo hacer otra cosa más que alucinar con la gran diferencia que encontró respecto a las fruterías de España.

La gran diferencia entre las fruterías de España y Francia

«Amigos, supermercado en Francia, mirad lo que prima ante todo: la información», ha comenzado explicando este creador de contenido mientras mostraba, a su vez, los distintos puestos de frutas y verduras del establecimiento en el que se encontraba grabando el vídeo.

Señalando a algunos de los productos disponibles, el tiktoker ha acabado sacando una cosa en claro que no sucede siempre: «Más incluso que el propio producto, prima el origen», ha señalado, enseñando productos como cebollas rojas y ajo de España o patatas procedentes de Francia.

«Es en todo. Prima más saber el origen, la información del origen, que el propio producto en sí», ha explicado este experto. Y es que, tal y como demuestran los carteles informativos que muestra cada fruta y verdura, se puede ver el nombre del producto escrito en la esquina superior en letra pequeña, mientras que su origen se puede conocer a simple vista.

@el_frutero_de_tiktok ¿Sabias que en Francia le dan una importancia brutal al origen de las frutas y verduras? #origen #frutasyverduras #frutas #verduras #fruteria #chef #cocina #gourmet #elfruterodetiktok #planetaverdura ♬ sonido original - El Frutero de Tiktok

Las conclusiones

Esto, según @el_frutero_de_tiktok, no es algo que suceda tan habitualmente en nuestro país y supone una importante diferencia entre las fruterías de Francia y España. Aunque el origen siempre aparece especificado en los productos de España, a veces cuesta encontrarlo dentro de su etiquetado: «Creo que tenemos que aprender un poquito y que veamos mucho España, España, España en todos nuestros supermercados», concluía el creador de contenido.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app