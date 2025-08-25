Un español alucina con lo que se ve en las fruterías de Francia: las diferencias son abismales

Aunque casi todos los supermercados funcionan de la misma manera, cada país sigue sus propias normas a la hora de etiquetar algunos productos y, en algunas ocasiones, las diferencias pueden llegar a impactar a los usuarios que se desplazan a comprar en otro lugar del mundo.

Esto es lo que le ha sucedido al creador de contenido @el_frutero_de_tiktok, que aprovechó su visita a Francia para visitar algunos de los establecimientos especializados en frutas y verduras. Fue allí donde, para su sorpresa, no pudo hacer otra cosa más que alucinar con la gran diferencia que encontró respecto a las fruterías de España.

La gran diferencia entre las fruterías de España y Francia

«Amigos, supermercado en Francia, mirad lo que prima ante todo: la información», ha comenzado explicando este creador de contenido mientras mostraba, a su vez, los distintos puestos de frutas y verduras del establecimiento en el que se encontraba grabando el vídeo.

Señalando a algunos de los productos disponibles, el tiktoker ha acabado sacando una cosa en claro que no sucede siempre: «Más incluso que el propio producto, prima el origen», ha señalado, enseñando productos como cebollas rojas y ajo de España o patatas procedentes de Francia.

«Es en todo. Prima más saber el origen, la información del origen, que el propio producto en sí», ha explicado este experto. Y es que, tal y como demuestran los carteles informativos que muestra cada fruta y verdura, se puede ver el nombre del producto escrito en la esquina superior en letra pequeña, mientras que su origen se puede conocer a simple vista.

Las conclusiones

Esto, según @el_frutero_de_tiktok, no es algo que suceda tan habitualmente en nuestro país y supone una importante diferencia entre las fruterías de Francia y España. Aunque el origen siempre aparece especificado en los productos de España, a veces cuesta encontrarlo dentro de su etiquetado: «Creo que tenemos que aprender un poquito y que veamos mucho España, España, España en todos nuestros supermercados», concluía el creador de contenido.