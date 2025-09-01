Escuchan por primera vez la canción de Sergio Ramos en Tiempo de Juego y sus caras lo dicen todo: «Hay un poco de canción en ese autotune»

La carrera futbolística de Sergio Ramos se encuentra en sus últimos coletazos, no así la musical. A sus 39 años, el defensa de Camas, que actualmente milita en Rayados, ha estrenado su primera canción en solitario, después de realizar en el pasado una serie de colaboraciones con Niña Pastori o Canelita.

'Cibeles', como se llama el single, aborda su etapa en el Real Madrid en todas sus vertientes, desde la entrega o los títulos a la nostalgia y el dolor por su marcha con frases como «hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele».

Un single que el camero publicó en la tarde del domingo 31 de agosto, en plena jornada futbolística del fin de semana. Por lo tanto, cogió en directo a todos los programas radiofónicos deportivos españoles, como Tiempo de Juego, de la Cadena COPE, que reaccionó en vivo a una canción que está dando que hablar.

«Me pasa una cosa con la música urban y es que no entiendo la letra. ¿La tenéis? A ver qué es lo que dice», comentó Paco González, presentador del programa, tras escuchar tan solo un pequeño fragmento de la misma.

Una vez encontró la letra y la leyó de arriba a abajo, bromeó. «Luego os extrañáis que en Estados Unidos a los niños no les dejen dar con la cabeza cuando juegan al soccer».

Mientras sonaba Cibeles en antena, la mayoría de integrantes de Tiempo de Juego no pudo ocultar su risa. Un clip que generó multitud de reacciones en el Instagram del programa. Comentarios de todo tipo, como «hay un poco de cancion en ese auto tune...» o «prefiero escuchar una campana extractora al tres».