Unos escoceses se van de Barcelona tras un año viviendo allí por lo que les pasa con el idioma: «Fue difícil integrarse»

Mudarse a vivir a España un tiempo es el sueño de muchas personas extranjeras. La belleza de muchas ciudades y pueblos españoles, la buena comida, el clima suave en la mayoría de lugares o la manera de vivir en nuestro país suelen ser algunos de los motivos que hacen a muchos idealizar España.

Este fue el caso de Louise Slyth, una escocesa que, junto a su pareja, decidió abandonar Edimburgo tras un escenario laboral complicado y mudarse por fin a vivir a España, un sueño que compartían desde hace tiempo.

Concretamente, su idea era vivir en Barcelona durante, al menos, un año. Esta ciudad ya la conocían y les gustaba muchos para desarrollar su vida allí y, en el caso de Louise empezar de cero laboralmente y, en el de su marido, poder cambiar de aires, pudiendo conservar su empleo que ejercía totalmente en remoto.

La escocesa ha compartido sus palabras a través de 'Business Insider', donde habla en primera persona de cómo su sueño se fue frustrando poco a poco. «A mediados de nuestros treinta, dejamos atrás nuestra cómoda vida en Edimburgo y nos dirigimos a la ciudad española sin ningún plan concreto. No teníamos trabajo ni un lugar donde vivir asegurado, pero nos habían encantado nuestros viajes anteriores a Barcelona y estábamos emocionados de llamarla nuestro hogar» cuenta Louise.

«Fue difícil integrarse plenamente sin dominar los idiomas locales»

Vivían cerca de la playa y de centro, disfrutaron del sol y sintieron que estaban viviendo su mejor vida pero pronto hubo un obstáculo que subestimaron en su momento: «No fui tan arrogante como para pensar que podría mudarme a España sin dominar bien los idiomas locales, el español y el catalán. Pero no me di cuenta de lo difícil que sería sentirme plenamente integrado en la ciudad sin hablarlos con fluidez», confiesa la escocesa.

Al principio pensaba que sería suficiente arreglarse con las nociones básicas del español que tenían de otros viajes anteriores a Barcelona, con las que podía pedir en un restaurante o comprar en tiendas. Sin embargo, desarrollar la vida del día a día sin conocer bien el idioma hizo que cualquier tarea o actividad se volviesen «desafíos hercúleos», describe en el citado medio. «Fue difícil integrarse plenamente sin dominar los idiomas locales», apunta la escocesa.

Louse hizo un esfuerzo por aprender bien el idioma y llegó al punto de mejorar sus amistades, alcazando un nivel aceptable, pero no fluido: «A veces me sentía impotente, como si lo único que pudiera hacer fuera seguir practicando español y tomando más clases». También confiesa en su escrito que empezaban a echar de menos la vida informal de Escocia y «lo fácil que era consumir y participar de la cultura. En Barcelona, me costaba leer las revistas locales o entender la radio», entre otras cosas.

Dificultades laborales y fin del sueño

A su vez, la escocesa no encontraba oportunidades laborales muy alentadoras y, a pesar de que consiguió trabajo como profesora de inglés a tiempo parcial, el dinero que ganaba no era suficiente. En el caso de su marido fue peor, ya que la empresa para la que trabajaba en remoto quebró y sus opciones eran trabajar como camarero o en un centro de llamadas, algo que tampoco daba para ganar el suficiente dinero.

Así, después de un año viviendo en Barcelona y disfrutar de sus playas o su arquitectura, entre otras cosas, Louise y su marido decidieron, con pesar, dejar España y volver a Escocia: «No me arrepiento de mi decisión, pero una pequeña parte de mi corazón aún late en Barcelona» cuenta ella, a la par que vuelve a soñar con regresar a la capital catalana cuando se jubilen.