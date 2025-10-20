Un escocés busca un piso en alquiler en Madrid y es tajante al opinar sobre la situación en esta ciudad: «Es deshumanizador»

Mientras que algunas previsiones económicas anticipan para 2025 un aumento medio de los salarios del 3,5%, el coste de la vivienda en España sigue una dirección totalmente opuesta. Tanto el precio de compra como el del alquiler se han incrementado ... alrededor de un 15% de media en el último año, según los principales portales inmobiliarios. Lo que ha ocasionado que en las grandes ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona, encontrar un piso asequible se haya convertido en una odisea. La falta de oferta y el incremento constante de la demanda han transformado el mercado en una carrera contrarreloj en la que solo unos pocos logran un techo digno sin dejarse el sueldo por el camino. En este contexto, Lucas, un joven escocés afincado en Madrid, ha revelado a través de sus redes sociales lo que opina de buscar piso en la capital española.

«Todo el mundo sabe que el alquiler en Madrid es desorbitado, pero ni siquiera es lo peor de buscar un sitio para alquilar en Madrid», comienza señalando el creador de contenido, que asegura que, lo que más desespera al inquilino medio, «es el hecho de que después de que te hayas preparado mentalmente para pagar una cantidad obscena de dinero, te piden todos los documentos que has tenido en tu vida y el certificado de nacimiento de tu gato».

El problema más allá del precio

Entre las exigencias más comunes, explica, se encuentra la de acreditar ingresos tres o incluso cuatro veces superiores al precio del alquiler. «Algunos tienen requisitos ridículos como tener tres o cuatro veces el alquiler del lugar como ingreso después de impuestos. Así que si estás alquilando un lugar por 1.000 euros, te piden 3.000 o 4.000 euros después de impuestos», lamenta. Una cifra que, según los últimos informes salariales, supera con creces los ingresos medios netos de buena parte de los trabajadores en Madrid.

@lucaskjes Finding somewhere to live in Madrid really does test you in so many ways 😂. They ask you for every document you’ve ever owned and then still make it feel like they’re taking a massive chance on giving you the lease. Not a fan! I understand why they do checks to make sure the tenant can pay, but it doesn’t exactly feel necessary for a €800 20m studio or a €400 room :/// ♬ original sound - Lucas J

El creador de contenido relata que, además de estas condiciones económicas, los propietarios y agencias suelen exigir unalista interminable de documentos: «Tienes que proporcionarles tres nóminas, tienes que proporcionarles tres meses de movimientos bancarios, tienes que tener otros fondos disponibles para demostrar que tienes dinero para vivir, tienes que tener un contrato de trabajo permanente, a veces tienes que tener un avalista… No hay fin a las exigencias». Una cadena de obstáculos que, en sus palabras, «se aplica tanto a alquilar una habitación como a alquilar un piso entero».

Sin embargo, para él, lo más duro no es solo el desembolso inicial o la incertidumbre sobre si se aprobará su solicitud, sino la sensación de deshumanizaciónque impregna todo el proceso. «He tenido la experiencia de ambas cosas y es un proceso casi deshumanizador, es realmente bastante desagradable», confiesa. En su reflexión, deja entrever que la búsqueda de vivienda en Madrid no solo afecta al bolsillo, sino también al ánimo y la autoestima de quienes se ven atrapados en este sistema.

Noticia Relacionada Todos los impuestos que se pagan por comprar una vivienda en España Jordi Martínez Se calcula que alrededor del 20 por ciento del precio una vivienda corresponde a las cargas fiscales

El joven escocés no pretende generalizar ni convertir su historia en una crítica universal, pero reconoce que su experiencia en Madrid ha sido especialmente complicada. «No sé si es así en todas partes, sólo he alquilado mi propio piso en Madrid antes de estar en la universidad y luego viví en casa durante un tiempo y luego he estado en Madrid, así que no tengo mucho con qué compararlo. Pero en general, no es una experiencia divertida».

Sus palabras retratan una realidad que muchos madrileños conocen bien. La escasa oferta de viviendas, el aumento de las exigencias y los bajos salarios convierten encontrar un hogar en una misión casi imposible. «Así que si estás buscando un sitio en este momento, sí, es una mierda», concluye el creador de contenido, antes de añadir con resignación: «No, no tengo muchos consejos para ayudarte con eso… buena suerte».