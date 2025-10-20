Suscribete a
ABC Premium

Un escocés busca un piso en alquiler en Madrid y es tajante al opinar sobre la situación en esta ciudad: «Es deshumanizador»

Sus palabras retratan una realidad que muchos madrileños conocen bien

Un experto en vivienda explica si es mejor seguir de alquiler o comprar una vivienda en España: «Lo óptimo es...»

Un escocés busca un piso en alquiler en Madrid y es tajante al opinar sobre la situación en esta ciudad: «Es deshumanizador»
Un escocés busca un piso en alquiler en Madrid y es tajante al opinar sobre la situación en esta ciudad: «Es deshumanizador» EP

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mientras que algunas previsiones económicas anticipan para 2025 un aumento medio de los salarios del 3,5%, el coste de la vivienda en España sigue una dirección totalmente opuesta. Tanto el precio de compra como el del alquiler se han incrementado ... alrededor de un 15% de media en el último año, según los principales portales inmobiliarios. Lo que ha ocasionado que en las grandes ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona, encontrar un piso asequible se haya convertido en una odisea. La falta de oferta y el incremento constante de la demanda han transformado el mercado en una carrera contrarreloj en la que solo unos pocos logran un techo digno sin dejarse el sueldo por el camino. En este contexto, Lucas, un joven escocés afincado en Madrid, ha revelado a través de sus redes sociales lo que opina de buscar piso en la capital española.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app