Una entrenadora personal da la receta para hacer una hamburguesa empanada sana: «El rebozado lo hacemos con cereales...»

En los últimos tiempos es tendencia cuidarse. Más ahora que hace unas décadas, desde luego. Porque la consciencia del autocuidado ha tomado cuerpo por la creciente preocupación por la salud y el bienestar, que se ve reflejada en el auge de productos alimenticios, ... menús equilibrados y prácticas como el ayuno intermitente o la reducción del consumo de azúcares añadidos o alcohol.

Según los datos, el 68% de los consumidores españoles afirma leer las etiquetas de los productos antes de comprarlos, una cifra que evidencia una mayor consciencia nutricional. Además, las redes sociales y los creadores de contenido especializados han tenido un papel clave, difundiendo información sobre alimentación real y recetas saludables fáciles de preparar.

Una de ella es la creadora de contenido y entrenadora personal María Amador, conocida en las plataformas digitales - donde suma más de 1 millón de seguidores - por sus recetas 'fit' fáciles y su tono cercano.

La receta viral de hamburguesa del clásico McPollo saludable para tu dieta

La experta ha causado sensación con un vídeo en el que enseña a preparar una versión saludable y casera del clásico McPollo del McDonald's.

La joven influencer transforma un plato que normalmente es visto como comida rápida, con las connotaciones negativas que lleva asociada, en una alternativa con ingredientes accesibles y equilibrados, comprados íntegramente en Mercadona. Una receta fácil «incluso si eres un cutre en la cocina como yo y no sabes ni hacerte un huevo a la plancha», dice.

«Seguro que desde que te pusiste a dieta, pensaste que nunca más ibas a comer un McPollo rebozado», dice en la grabación, en la que ahonda en que el secreto está en el uso de carne de pollo picada -120 gramos para cada hamburguesa- cornflakes 0% azúcares añadidos para el rebozado, pan de cristal con aceite de oliva, queso bajo en grasa y mayonesa light. «El rebozado lo hacemos con cereales», cuenta.

«No me digas que esto no está más bueno que un triste pollo a la plancha, unos 20 minutillos, 180 grados», sostiene en el vídeo viral. Además, sustituye las tradicionales patatas fritas por ñoquis crujientes. «Sabe al McPollo literalmente».

El éxito de esta receta coincide con un fenómeno más amplio: el auge de las hamburguesas gourmet y saludables en España. En los últimos años, el mercado ha evolucionado desde las cadenas de comida rápida hacia propuestas artesanas, con carnes de calidad, opciones vegetales y elaboraciones caseras. Según datos de la consultora Circana, el consumo de hamburguesas se ha multiplicado en España en la última década, y el interés por las versiones 'healthy' ha crecido especialmente entre el público joven y urbano.