Una entrenadora personal explica cómo elaborar el bowl de ensalada perfecto para perder grasa: «Tiene 450 calorías y 60 gramos de proteína»

En los últimos años, los bowls se han convertido en tendencia por su sencillez para crear comidas saludables y equilibradas. Esta moda, impulsada en parte por los 'poke bowls', ofrece una forma rápida y sencilla de consumir una gran variedad de ingredientes frescos, ... tanto en restaurantes como en casa.

Con los clásicos cuencos como recipiente, los bowls proporcionan una gran versatilidad a la hora de mezclar diferentes ingredientes. De esta forma, permiten crear combinaciones infinitas para adaptarse a diferentes dietas o gustos, creando un plato único que combina carbohidratos, proteínas, vegetales y grasas saludables.

En este sentido, una entrenadora personal ha dado la receta para elaborarun bowl de ensalada César perfecto para perder grasa a la vez que se gana masa muscular. «No llega a las 500 calorías y tiene 60 gramos de proteína», explica María en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@mariaamdr.fit).

Receta de un bowl de ensalada César

Antes de explicar la receta, María destaca cuál es el tamaño que debe tener este plato: «Si quieres que te crezca el glúteo y se te ponga como el de Kim Kardashian, los bowls de comida que te tienes que comer tienen que ser, mínimo, del tamaño de tu cabeza».

No obstante, recalca que el bowl de ensalada no debe contener solo lechuga. «Tampoco me vale que me lo llenes de alfalfa. ¿Qué eres tú, una vaca?», comenta, en tono de humor, la entrenadora, que indica a continuación cómo realizar «un bowl César saludable, que te va a ayudar a perder grasa, al mismo tiempo que ganas masa muscular».

El bowl, que contiene «450 kcal y 60 gramazos de proteína», sacia el hambre por un tiempo y, destaca María, no solo está elaborado «a base de lechuga». A continuación, te indicamos los ingredientes:

Ingredientes del bowl de ensalada César para 1 persona 150 gramos de pechuga de pollo

Especias al gusto

Canónigos

50 gramos de queso cottage

30 gramos de parmesano o queso tostado

Tomates cherry

4-5 piparras

20 gramos de picatostes

Maíz

Un huevo cocido

Vinagre blanco

Aceite de oliva vírgen extra

A la hora de elaborar el bowl, María hace 150 gramos de pechuga de pollo a la plancha, con «un chorrillo de aceite». «Yo le añadí pimentón picante y comino, pero le podéis echar las especias que queráis», explica.

Mientras el pollo se hace, la entrenadora personal prepara la base del plato. En este sentido, indica que debes echar la cantidad que quieras de canónigas u otro tipo de lechuga y añadir «50 gramos de queso cottage» que, al echar vinagre blanco y un poco de aceite y sal, explica, «sabe literalmente a salsa César».

«Una ensalada César tiene que llevar parmesano», cuenta María, que utiliza «30 gramos de queso tostado de Mercadona». Además, añade por gusto tomates cherry y 3-4 piparras que, comenta, «pensaba que no iban a estar tan picantes, pero luego sí que lo estaban un poco». «Quedó increíble, de verdad», asegura.

Por último, la entrenadora personal incluye en el bowl «20 gramos de picatostes, un poco de maíz y un huevo cocido» y, por supuesto, los 150 gramos de pollo.

El resultado, un plato equilibrado y perfecto para perder grasa a la vez que se gana masa muscular: «Mirad qué pintón tiene este bowl que no llega a las 500 calorías y tiene 60 gramos de proteína, o sea, la mitad de lo que me tengo que comer en todo el día y que va a hacer que no tenga hambre a la media hora», destaca.