Un entrenador personal señala los alimentos ideales para perder grasa: «Pequeños cambios hacen una gran diferencia»

Generalizar no es bueno en ningún ámbito, y en la nutrición no iba a ser menos. Los alimentos, como las personas, son distintos unos de otros, e incluso podrían tener nombres y apellidos. Nada tienen que ver las grasas con los carbohidratos o las proteínas, ya que tiene distintas diferencias que radican en su estructura química, sus funciones principales y la cantidad de energía que aportan.

Así las cosas, de la misma manera que no todas las calorías son iguales ni engordan igual, con los macronutrientes ocurre lo mismo. Y es que dicen que somos lo que comemos pero sin saber exactamente la diferencia de lo que nos beneficia o perjudica.

En este contexto, el entrenador personal y experto en fitness @Marianoentrenador - que así se hace llamar en Tik Tok - ha publicado en uno de sus últimos post un vídeo en el que señala los alimentos ideales para perder grasas. O mejor dicho, si existen algunos que estén prohibidos para tal objetivo.

«La clave no es prohibir, sino elegir mejor»

«Todos los alimentos se pueden incluir, pero no todos juegan a tu favor», apunta el experto, consciente de que nos encontramos en una época en la que muchos vuelven de sus vacaciones y tienen en el punto de mira el lograr su mejor versión así como volver a la rutina de la mejor forma posible.

Quien más, quien menos ha cogido algunos kilos este verano, y claro, ahora ocurre como con enero, que es época en la que toca hacer alguna que otra planificación para llegar lo mejor posible a la próxima escapada. Entre los objetivos suele estar en el de hacer más ejercicio físico, algo buenísimo para nuestra salud y que la ciencia está cansada de demostrar, y comer de forma saludable.

Cuidar nuestro cuerpo y alimentación es fundamental para sentirnos bien a nivel físico y mental. Sin embargo, debemos encontrar un equilibrio entre llevar un estilo de vida saludable y podernos permitir de vez en cuando disfrutar de nuestros placeres favoritos.

@marianoentrenador Muchos me preguntan si hay alimentos prohibidos para perder grasa… y la respuesta es NO 🚫. Todos los alimentos se pueden incluir, pero no todos juegan a tu favor. 👉 Los que te muestro en este vídeo son opciones que, aunque parezcan pequeños cambios, hacen una gran diferencia: •Tienen menos calorías por ración. •Son más saciantes, lo que te ayuda a no picar entre horas. •Y además suelen aportar más nutrientes de calidad. La clave no es prohibir, sino elegir mejor. Y si aprendes a hacerlo cada día, perder grasa se vuelve mucho más sencillo y sostenible. 💡 Guardátelo para cuando no sepas qué opción elegir y sígueme para aprender más sobre nutrición y entrenamiento que funcionan de verdad. ♬ sonido original - marianoentrenador

«Para perder grasa el huevo duro es excelente, el revuelto no está mal y el frito no lo recomiendo», dice al inicio del vídeo el experto, que prosigue con un alimento tan común como el pollo y sus distintas partes. «La pechuga es excelente, el contramuslo no está mal y las alitas no las recomiendo», apunta.

De esta manera el experto anota varios alimentos a tener en cuenta. «Opciones que aunque parezcan pequeños cambios, hacen una gran diferencia», dice. Por ejemplo el queso cottage lo califica como genial, mientras que la mozzarella no está y el queso cheddar no lo recomienda.

Del mismo modo está el yogur griego a un nivel alto, posteriormente el natural y luego el azucarado, que el experto no lo recomienda en absoluto, de la misma forma hace con el chocolate con leche o las galletas oreo, la mayonesa o los macarrones.