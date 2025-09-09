Un entrenador personal señala los alimentos ideales para perder grasa: «Pequeños cambios hacen una gran diferencia»
Se dice que somos lo que comemos pero sin saber exactamente la diferencia de lo que nos beneficia o perjudica: Los alimentos, como las personas, son distintos unos de otros
El nutricionista deportivo Nacho Company explica el nutriente clave que hay que consumir para tener «diez años más de vida»
El nutricionista Pablo Ojeda explica qué alimento ayuda a desinflamar la vesícula y mejorar la digestión
Verónica Vázquez, Doctora experta en ortodoncia: «Si desayunas antes de cepillarte los dientes, estás alimentando más a las bacterias que a ti»
Generalizar no es bueno en ningún ámbito, y en la nutrición no iba a ser menos. Los alimentos, como las personas, son distintos unos de otros, e incluso podrían tener nombres y apellidos. Nada tienen que ver las grasas con los carbohidratos o las proteínas, ya que tiene distintas diferencias que radican en su estructura química, sus funciones principales y la cantidad de energía que aportan.
Así las cosas, de la misma manera que no todas las calorías son iguales ni engordan igual, con los macronutrientes ocurre lo mismo. Y es que dicen que somos lo que comemos pero sin saber exactamente la diferencia de lo que nos beneficia o perjudica.
En este contexto, el entrenador personal y experto en fitness @Marianoentrenador - que así se hace llamar en Tik Tok - ha publicado en uno de sus últimos post un vídeo en el que señala los alimentos ideales para perder grasas. O mejor dicho, si existen algunos que estén prohibidos para tal objetivo.
«La clave no es prohibir, sino elegir mejor»
«Todos los alimentos se pueden incluir, pero no todos juegan a tu favor», apunta el experto, consciente de que nos encontramos en una época en la que muchos vuelven de sus vacaciones y tienen en el punto de mira el lograr su mejor versión así como volver a la rutina de la mejor forma posible.
Quien más, quien menos ha cogido algunos kilos este verano, y claro, ahora ocurre como con enero, que es época en la que toca hacer alguna que otra planificación para llegar lo mejor posible a la próxima escapada. Entre los objetivos suele estar en el de hacer más ejercicio físico, algo buenísimo para nuestra salud y que la ciencia está cansada de demostrar, y comer de forma saludable.
Cuidar nuestro cuerpo y alimentación es fundamental para sentirnos bien a nivel físico y mental. Sin embargo, debemos encontrar un equilibrio entre llevar un estilo de vida saludable y podernos permitir de vez en cuando disfrutar de nuestros placeres favoritos.
@marianoentrenador
Muchos me preguntan si hay alimentos prohibidos para perder grasa… y la respuesta es NO 🚫. Todos los alimentos se pueden incluir, pero no todos juegan a tu favor. 👉 Los que te muestro en este vídeo son opciones que, aunque parezcan pequeños cambios, hacen una gran diferencia: •Tienen menos calorías por ración. •Son más saciantes, lo que te ayuda a no picar entre horas. •Y además suelen aportar más nutrientes de calidad. La clave no es prohibir, sino elegir mejor. Y si aprendes a hacerlo cada día, perder grasa se vuelve mucho más sencillo y sostenible. 💡 Guardátelo para cuando no sepas qué opción elegir y sígueme para aprender más sobre nutrición y entrenamiento que funcionan de verdad.♬ sonido original - marianoentrenador
«Para perder grasa el huevo duro es excelente, el revuelto no está mal y el frito no lo recomiendo», dice al inicio del vídeo el experto, que prosigue con un alimento tan común como el pollo y sus distintas partes. «La pechuga es excelente, el contramuslo no está mal y las alitas no las recomiendo», apunta.
De esta manera el experto anota varios alimentos a tener en cuenta. «Opciones que aunque parezcan pequeños cambios, hacen una gran diferencia», dice. Por ejemplo el queso cottage lo califica como genial, mientras que la mozzarella no está y el queso cheddar no lo recomienda.
Del mismo modo está el yogur griego a un nivel alto, posteriormente el natural y luego el azucarado, que el experto no lo recomienda en absoluto, de la misma forma hace con el chocolate con leche o las galletas oreo, la mayonesa o los macarrones.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete