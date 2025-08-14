Un enfermero alerta sobre los problemas de salud que genera la nueva moda de esnifar cafeína: «Esto es muy peligroso »

La cafeína, un estimulante natural presente en varias bebidas, es una sustancia ampliamente reconocida por sus beneficios para la salud, como mejorar la concentración, aumentar la energía y combatir la fatiga. Sin embargo, el consumo de cafeína también tiene sus límites y riesgos, especialmente cuando se busca nuevas formas de potenciar sus efectos. En ese sentido, recientemente ha surgido una nueva y preocupante moda que consiste en esnifar cafeína en lugar de consumirla de forma tradicional. Esta práctica, que promete un efecto más rápido y potente, es extremadamente peligrosa y puede tener graves consecuencias para la salud. En respuesta a esta tendencia, Jorge Ángel, un enfermero conocido en las redes sociales como 'enfermerojorgeangel', ha revelado a través de TikTok los riesgos asociados con esnifar cafeína, advirtiendo que los efectos a corto y largo plazo pueden ser devastadores para el organismo.

En el vídeo, que acumula más de 413.000 reproducciones, el enfermero confesó que «no salimos de una para meternos en otra peor. Resulta que ahora venden unos botecitos, obviamente no voy a decir donde, con cafeína en polvo y lo que hace la gente es que se la esnifa y esto es muy muy peligroso».

Tras la advertencia, Jorge Ángel reveló que consumir cafeína de esta forma «es como si de repente te estás tomando 10 cafés de golpe o más».

Por otro lado el enfermero ironizó al manifestar que «menos mal que en el bote te ponen que no lo hagas más de 10 veces por cada orificio, menos mal».

Efectos del consumo de cafeína por la nariz

Asimismo, enumeró las consecuencias de este tipo de consumo: «Esto al final causa taquicardias, temblores, mareos, ansiedad, inquietud, dependencia y puede provocar por supuesto también problemas en el corazón». «También están los riesgos de esnifar sustancias por la nariz, que no entiendo por qué a la gente le gusta meterse cosas por la nariz, esto puede crear irritación de las fosas nasales, de los pulmones... no sé dónde vamos a llegar...», añadió.

Tras la publicación del vídeo, los usuarios de la red social expresaron sus opiniones sobre esta nueva moda, tan perjudicial para la salud. En ese sentido, algunos usuarios, como 'dgh9449', revelaron su preocupación respecto a este tipo de modas: «'No salimos de una para meternos en otra peor' cuanta razón macho». Mientras que la mayoría de usuarios se tomaron a broma las advertencias del enfermero. «Kayokeeeen x 20!!!! lo necesito», manifestó 'gary_dd', haciendo referencia a una de las transformaciones de Goku en la serie 'Dragon Ball Z'. «Vale si no puedes decir dónde pillarlo, dinos dónde no pillarlo», expresó 'bego1707' con ironía.