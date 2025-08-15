Un enfermero advierte de tres alimentos que son malos para el corazón y se toman en España habitualmente: «No traen nada bueno»

Un enfermero advierte de tres alimentos que son malos para el corazón y se toman en España habitualmente

En la variedad está la salud, y de la misma forma que existen alimentos que debieran aparecer en el día a día de las personas por su concentración de nutricientes esenciales o de antioxidantes, también hay otros que es mejor tenerlos lo más alejados de nosotros. El enfermero y creador de contenido Jorge Ángel ha querido lanzar un aviso en sus redes sociales sobre varios alimentos habituales que son peligrosos para el corazón.

Desde la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular (SECCE) lo definen como «una máquina excelente, perfectamente coordinada, que depende de su propia electricidad para contraerse».

Cuáles son los peores alimentos para el corazón

«Deberíamos dejar de consumirlos, o al menos hacerlo muy esporádicamente», comienza diciendo el especialista en una grabación en Tik Tok, donde acumula 6 millones de seguidores.

«No traen nada bueno, producen inflamación para el corazón. Tienen muchas grasas saturadas, las cuales se acumulan en forma de placas de ateroma, que se desprende, obstruye una arteria del corazón y te da un infarto», indica sobre los snacks como las patatas en bolsa, ultraprocesados y bebidas azucaradas, las cuales «favorecen la obesidad».

Continúa el creador de contenido señalando a las hamburguesas industriales, que reúnen «gran cantidad de grasas trans y colesterol, afectando a la circulación». También otro de los peligros se encuentra, según indica Jorge Ángel, en el pollo frito, que contiene cantidades elevadas de «calorías vacías y exceso de sodio, sobrecargando el sistema cardiovascular», algo similar a lo que ocurre con las salchichas procesadas, cuyos ingredientes «dañan el músculo cardíaco».

Desayunos que pueden ser un riesgo cardíaco

Además el experto hace hincapié en los cereales azucarados, que desencadenan «picos de azúcar y obesidad, afectando a tu energía»; similar a lo que pasa con las galletas industriales, con grandes dosis del citado hidrato de carbono simple, también conocido como sacarosa.

Por último, el enfermero y creador de contenido apunta a los postres lácteos industriales, llenos de «aditivos». «Transforma un supuesto desayuno en un riesgo cardíaco», concluye el especialista no sin antes recordar hacerse una analítica de vez en cuando.