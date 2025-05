Una enfermera explica cuánto dinero cobra en un hospital de España por trabajar en el turno de noche: «Lo vas a flipar»

Entre los motivos que llevan a los españoles a mudarse al extranjero están los estudios o las oportunidades laborales. Los salarios en Españano es que sean de los mejores de Europa, y menos si los comparas con los que se pueden conseguir en países nórdicos y por este motivo muchos no dudan en hacer las maletas y salir fuera de nuestras fronteras.

En efecto, hay profesiones muy bien pagadas fuera de aquí, como las ingenierías, o los perfiles docentes o sanitarios. Rosa Rodríguez, es una 'tiktoker' enfermera murciana, especializada en dermoestética, que estuvo un tiempo viviendo en Noruega para vivir una aventura distinta y que ahora sigue con su profesión en España.

Sea desde donde sea, su TikTok (@enfermerarubia) tiene muchos seguidores porque siempre explica anécdotas de su sector, trucos y choques culturales. Esta misma semana explicó cómo de cansada vive tras ir de turno de noche y una seguidora le apuntó que no estaba bien pagado este horario y ello le animó a realizar un nuevo vídeo, en este caso para explicar si compensa trabajar de noches. La publicación supera las 550.000 visualizaciones en solo un día.

«Eso sin retenciones»

«Lo vas a flipar», avanza Rosa antes de entrar en la materia. La enfermera recuerda, primeramente, «los inconvenientes graves que tiene para tu salud trabajar de noche» para que luego cada uno deduzca si merece la pena o no. Así, ella incide en que este horario laboral «acortará tu vida un 20% y puede conllevar alteraciones del ritmo cicardiano» y también presenta mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad.

Ella añade que trabajar de noche también «se ha asociado a un mayor riesgo de accidentes laborales» y que también deja más fatiga crónica, estrés y problemas de salud mental y envejecimiento prematuro. Dicho esto, Rosa enseña su nómina y desvela que «como plus de trabajar de noche yo gané, en 60 horas, 298,68». De su vídeo se deduce que 60 horas equivalen a seis noches trabajadas.

«300 'euricos' que no vienen mal... pero hay que quitarle las retenciones, que todavía no hemos llegado, y además dividirlo entre las noches y las horas que hemos hecho», sigue ella recordando sus seis noches. Con estas condiciones, le acaba saliendo a que el plus por cada noche es de 49,78 euros y esto, dividido por las 10 horas de la noche, sale a casi cinco euros por hora de más. «Sin retenciones, señores», resalta ella, antes de remarcar que «esto baja más todavía».

Por todo ello, Rosa sentencia que se llega a pagar 14 euros a la hora para que una enfermera trabaje de noche. Para acabar de reflexionar, la murciana recuerda que este precio es para alguien que ha hecho una carrera universitaria, como mínimo, y que acaba ejemplificando que alguien como ella puede estar, por este precio, «a las cuatro de la mañana poniendo medicación; a las cinco de la mañana atendiendo a un paciente que hay que ponerle un respirador; a las seis de la mañana en una UCI; a las siete de la mañana en una hemodinámica...».

Su vídeo ha generado un alud de comentarios de todo tipo. Un anónimo le ha espetado que «para estar durmiendo más de la mitad de la noche no te quejes» y, muy diferente a esta opinión, resalta de la de una enfermera que trabaja en una UCI en Alemania y que apunta que «por cada noche cobro netos unos 200 euros (una noche extra son 300 euros) y en la nómina cada mes 150 euros por los 'inconvenientes sociales y de salud' de los turnos rotativos».

Otros le han recordado que además les dan un día libre tras trabajar una noche, a lo que Rosa no ha podido evitar repreguntar si se puede considerar un día libre salir a las 8 de la mañana tras haber trabajado toda una noche. También hay un usuario que asegura que debe cobrar más de 5.000 euros al mes, a lo que ella se pone a reír y clama un «ojalá». Seguro que la enfermera no se esperaba tanto rechazo en los comentarios.