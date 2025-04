Una empresaria china que vive en España cuenta cuánto tiempo le llevó adaptarse al idioma: «Para escribir una cosa formal...»

La decisión de trasladarse a otro país suele ser tomada con detenimiento y cautela. Muchos estudian a qué otra nación se van a dirigir ya que saben que cuando lleguen tendrán que enfrentarse a nuevas costumbres, idoma en algunos casos y formas de entender el mundo.

En redes sociales como TikTok proliferan en este tiempo podcasts que tratan de acercar culturas y que entrevistan a personas que viven en España desde hace tiempo. Suelen abordar temas como la adaptación a las diferencias o cómo han solventado diferentes obstáculos que se han encontrado.

El tiempo que tardó en adaptarse al idioma una empresaria china

En el podcast 'Suena a Chino', presentado por Lei Jin y Jiaping Ma, han entrevistado en esta ocasión a Margaret Chen, que llegó a España en el año 1993 y a quienes muchos consideran «la china más influyente de España». Desde entonces, como indican, Margaret ha trabajado tendiendo puentes entre ambos países.

Esta empresaria es también presidenta y fundadora de China Club Spain. Entre las cuestiones que han abordado con ella se encuentra el tema de la adaptación.

Chen ha explicado que en el trabajo encontró muchas diferencias: «El concepto, la expresión... tenía que aprender a adaptarme». En ese proceso influyó también el idioma.

Cuenta que en su caso le costó «dos años», aunque insiste en que se puede conseguir aplicándose ya que al tiempo «tienes que trabajar, tienes que hacer presentación, tienes que visitar clientes».

«De idioma escrito fue después de ocho años. El español lo he aprendido cuando llegué, pero para escribir una cosa formar para el negocio no hasta ocho años», subraya esta influyente mujer. Además, resalta que aún después de tantos años aún prefiere que revisen ciertos textos: «No me atrevo a mandar nada sin alguien que te lo corrija».

En cuanto al papel de china en el mundo, esta empresaria ha explicado que en temas de inteligencia artificial las cosas se han igualado en todo el mundo, mientras que en la actualidad el gobierno chino busca también la innovación y las ideas propias.