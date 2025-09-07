Una empleada de un hotel revela las cosas que nunca se limpian en las habitaciones: «Estoy aterrada»

Una empleada desvela las cosas que nunca se limpian en las habitaciones de hotel

En la industria hotelera, la limpieza es uno de los aspectos más importantes para garantizar una buena experiencia a los huéspedes. Los estándares de higiene reflejan directamente la calidad del servicio y pueden marcar la diferencia entre una buena experiencia o una desagradable. A pesar de esto, no todos los hoteles cumplen con las normas de limpieza de manera estricta.

Recientemente, la usuaria de TikTok @ellianamadridssss, que trabaja limpiando habitaciones de hotel, ha generado polémica en redes al publicar un vídeo en el que explica los objetos que, según ella, nunca se limpian en las habitaciones.

«Cosas que me han pedido que no limpie en las habitaciones como trabajadora de limpieza», empieza explicando la empleada al principio del vídeo. A continuación, muestra varios elementos que se dejan sin limpiar, a pesar de que ella considera que deberían estar en condiciones impecables para los huéspedes.

En las imágenes compartidas, Elliana menciona que los administradores del hotel le piden específicamente que no lave ciertas piezas del mobiliario y la ropa de cama. «Nunca se limpian las cafeteras, los cubrecamas, los edredones, las sábanas y las almohadas», afirma.

La publicación de Elliana rápidamente se ha vuelto viral y ha provocado una oleada de comentarios alarmados por parte de los usuarios de TikTok. Las reacciones en los comentarios del video reflejan esta inquietud. Comentarios como «¿Estás bromeando, no?» o «Estoy aterrada» se han repetido varias veces.

Otros usuarios, por su parte, han aportado sus propias experiencias, como una persona que explica: «Como exagente de recepción, puedo confirmar que los edredones no se lavan». Algunos incluso comparten sus trucos personales, como derramar un refresco en la cama antes de salir para asegurarse de recibir un edredón limpio por la noche.