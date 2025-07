El emotivo mensaje de la madre de Feijóo en el Congreso del PP: «Era un niño fuera de lo normal»

El XXI Congreso nacional extraordinario del Partido Popular, celebrado este fin de semana, ha estado marcado por una palabra: reafirmación. Reafirmación del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP, de su papel como alternativa real a Pedro Sánchez y, sobre todo, de su proyección como futuro presidente del Gobierno. Sin embargo, antes de conocerse el resultado oficial de su reelección, el partido sorprendió al plenario con un momento íntimo y profundamente humano: la proyección de un vídeo que repasaba la vida del líder gallego, narrado en primera persona por su madre, Sira Feijóo.

La madre del líder de los populares comenzó el relato desde la ternura de los recuerdos más sencillos, destacando que «Alberto era muy ordenado, muy tranquilo, nada protestón». Añadió entre sonrisas que «andar en bicicleta era su mayor vicio», al igual que «ir a pescar», dos actividades que el pequeño Alberto disfrutaba con devoción.

Una infancia marcada por el esfuerzo y los valores

Pero si hay una frase que resume el orgullo y la admiración de una madre, fue esta: «No es porque sea mi hijo, es que era un niño fuera de lo normal, no te puedo explicar». Un testimonio que va más allá de lo afectivo, y que apunta a una personalidad forjada desde niño en la responsabilidad y la templanza.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la progenitora recordó el día en que el joven Feijóo se marchó interno con tan solo 10 años: «Yo cuando se marchó interno con 10 años casi me muero». Aquel momento quedó grabado en su memoria como uno de los más duros de su vida. «Tengo su primera carta», reveló, y añadió entre risas: «Nos escribíamos y a los ocho días me decía: 'Mira mamá, yo creo que este curso es muy fácil'».

La figura de su padre también estuvo muy presente en las palabras de su madre: «Su padre, muy honesto, muy honrado», dijo con orgullo. Y explicó qué heredó Feijóo de cada uno: «De padre la honestidad, la paciencia y el no contestar hasta que se cansaba mucho de que le tomaran el pelo. Y de mi, el físico». Aunque, con humildad, también añadió: «Bueno algo le enseñaría también, pero bueno entre los dos hicimos estos dos hijos de valores».

En su intervención, la madre del presidente del PP dejó ver que, aunque «es un niño con muchísima sensatez, que no mentiría jamás, que no robaría jamás, que no haría una cosa mal hecha», no siempre ha estado de acuerdo con el camino que ha elegido. «Yo creo que no le merecía la pena, pero lo lleva dentro», confesó. Y reveló otro momento que le causó gran pesar: «También otro disgusto grande para mí cuando se fue de Santiago para Madrid, pero es su vida».

Sin rodeos, admitió: «Prefería que no estuviera en la política». Pero rápidamente aclaró cuál es su papel: «Yo tengo que apoyarlo, nada más». Aunque asegura que sufre mucho cuando le atacan: «A veces cuando le están diciendo una mentira que no hizo me duele». «Yo quiero que gane para el bien de España, no por su bien, sino por el bien de España», añadió.

En el tramo final del vídeo, la madre de Feijóo quiso dejarle un mensaje claro y directo: «Sigue con esto, te lo mereces y si Dios quiere que ganes, España te lo va a reconocer y todos los españoles también». Y culminó con una frase que, más que un consejo, es un legado materno: «Adelante, voy a estar siempre a tu lado, haz las cosas bien, sé serio y piensa siempre en los demás, eso es lo único que te pido».

La pieza audiovisual emocionó visiblemente al propio Feijóo, que se levantó para saludar al auditorio con los ojos vidriosos. Porque, en medio de la escenografía política, los aplausos medidos y los discursos calculados, lo que emergió fue la figura de un hijo, de un niño que soñaba con bicicletas y cañas de pescar y que acabó convertido en uno de los hombres más influyentes de la política española.