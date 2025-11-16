Elena Monje, farmacéutica: «Si te mareas cuando miras el móvil de viaje, utiliza esta función de tu teléfono»

Cuando viajamos en coche —como pasajeros—, es habitual que hagamos uso del teléfono móvil en algún momento a lo largo del trayecto. La exposición prolongada a la pantalla provoca, en ocasiones, una incómoda sensación de mareo y náuseas, al igual que lo ... hace leer.

Este malestar, conocido como cinetosis, se produce por una discrepancia entre lo que perciben los ojos y lo que siente el oído interno. Cuando el cuerpo detecta movimiento, pero la vista no confirma ese desplazamiento, se genera una confusión sensorial que puede desencadenar náuseas, sudores fríos y una sensación general de malestar.

Esta sensación varía dependiendo de la persona y puede verse incrementada en trayectos con curvas, frenadas frecuentes o irregularidades en la carretera. En cualquier caso, existen diferentes trucos para hacer que el mareo disminuya.

En términos generales, se suelen recomendar acciones como mirar por la ventana hacia el horizonte, mantener una buena ventilación o incluso recurrir a medicamentos específicos. Sin embargo, pocos conocen que el propio teléfono móvil tiene una función que ayuda a aliviar estos síntomas.

La función del móvil para evitar el mareo mientras se viaja

En este sentido, una farmacéutica ha desvelado el truco del teléfono para evitar el mareo cuando miramos el móvil durante un cierto tiempo mientras viajamos. Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@infarmarte).

«¿Te mareas cuando miras el móvil de viaje?», pregunta Elena Monje al inicio del vídeo, en el que invita a «utilizar la función» que tienen, en concreto, los iPhone: 'indicador de movimiento en vehículos'. Esta opción, ubicada en ajustes-accesibilidad-movimiento, hace que aparezcan unos puntos en la pantalla.

«Son unos puntos que aparecen cerca de los bordes de la pantalla del teléfono y siguen dinámicamente el movimiento del vehículo para ayudar a prevenir y reducir el mareo», explica la farmacéutica. En este sentido, iOS permite activar y desactivar esta función, además de dejarla en automático, de forma que solo se activará cuando se detecte que se está en un vehículo en movimiento.

«Si el vehículo está en movimiento, el oído interno lo percibe. Sin embargo, si los ojos están fijados en una pantalla estática como la del teléfono, el cerebro recibe señales contradictorias de los sentidos», explica Elena Monje sobre esta «discrepancia sensorial» que puede causar síntomas como náuseas o mareos.

Gracias a los puntos que se muestran en la pantalla al activar la opción 'indicadores de movimiento en vehículos' «se sincronizan las señales visuales y vestibulares ayudando a prevenir el mareo por movimiento». «Así podrás terminar de leer tu libro favorito tranquilamente», concluye la farmacéutica.

En el caso de los teléfonos móviles Android, se está trabajando en la puesta en marcha de la función'Motion Cues', que parece tener una idea muy similar a la de iOS. Además, existe la aplicación gratuita Kinestop, que dibuja un horizonte artificial en la pantalla del móvil, sincronizándolo con el movimiento del vehículo.