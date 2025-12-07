Elena Monje, farmacéutica, muy clara sobre el dolor de cabeza: «Cuanto antes te lo tomes, mejor...»

El dolor de cabeza es una de las dolencias más comunes y, al mismo tiempo, más molestas del día a día. Aun así, mucha gente prefiere esperar a que se le pase solo antes de tomar algo, aunque este hábito tan extendido puede ser contraproducente.

Sobre este tema ha hablado recientemente la usuaria de TikTok @infarmarte, una joven farmacéutica que comparte consejos sobre salud y bienestar. En uno de sus vídeos más recientes explica por qué, en el caso del dolor de cabeza, conviene actuar cuanto antes y no dejar que el malestar «se gestione solo».

La clave está en lo que ocurre dentro del cuerpo cuando aparece el dolor. En ese momento se liberan unas moléculas llamadas prostaglandinas, que funcionan como un acelerante: sensibilizan los nervios y hacen que el malestar vaya a más. Según explica la farmacéutica, es un proceso que se retroalimenta y que complica su alivio si no se interviene a tiempo.

Actuar con rapidez

Aquí es donde entran en juego los analgésicos habituales, como el paracetamol. Este tipo de medicamentos actúa en el sistema nervioso central reduciendo la producción de prostaglandinas y, en palabras de la propia creadora, «cortando la señal del dolor». Si los tomas pronto, frenan el proceso antes de que se dispare; si esperas demasiado, cuesta mucho más que hagan efecto.

Por eso, su recomendación es que si reconoces los primeros signos y sabes que no es un dolor puntual, es mejor tratarlo desde el inicio. Muchas veces confiamos en que se pasará solo y acabamos tomándonos el analgésico igualmente, pero cuando el dolor ya es más fuerte y difícil de controlar.