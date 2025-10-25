Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue la manifestación en Valencia por el aniversario de la dana

Elena Monje, farmacéutica: «No acabarte el café y dejar siempre un pequeño rastro en el fondo de la taza tiene una explicación»

La especialista comparte la base psicológica detrás de este gesto tan común entre la gente y que suele pasar inadvertido

Elena Monje, farmacéutica: «Sacar la pierna de la sábana o darle la vuelta a la almohada mientras duermes tiene su explicación científica»

Elena Monje, farmacéutica: «No acabarte el café y dejar siempre un pequeño rastro en el fondo de la taza tiene una explicación»
Elena Monje, farmacéutica: «No acabarte el café y dejar siempre un pequeño rastro en el fondo de la taza tiene una explicación» TIKTOK
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El café forma parte indiscutible de la cultura española. Presente en la vida cotidiana de muchas personas, especialmente en el desayuno, se puede consumir también en cualquier otro momento del día. Y es que no se trata solo de una bebida, sino también ... de un componente social que acompaña reuniones, sobremesas y momentos de descanso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app