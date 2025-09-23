Un economista explica por qué es importante que mantengas limpio el fregadero de tu casa: «Te garantizo que...» El experto, Alberto Martín, da las razones por las que tu entorno es un espejo de tu mundo interior y de tu economía doméstica

El economista Cristóbal Amo Martín comparte en su cuenta de Instagram una reflexión que vincula economía y salud mental. Este especialista, que es autor del libro 'Manual de riqueza consciente' señala que el orden en el hogar, y más concretamente la limpieza de tu fregadero es un reflejo de tu estado financiero y de tu bienestar emocional.

Martín antes de dedicarse a dar consejos por redes para tener una vida más feliz, había sido un ejecutivo que tenía a 400 personas a su cargo y un millón de euros de patrimonio. En una entrevista para 'La Voz de Galicia' declaraba que « pensaba que no tendría que trabajar más en la vida. Viví muy bien los destinos que tuve en las empresas en las que trabajé. Yo, cuando llegué a Andalucía desde el País Vasco, elegí un piso y pude pagarlo porque tenía el dinero en el banco. Yo compraba en directo». Con este ritmo de vida paso de 100 a 0, cambiando la típica expresión.

En 2013, después de ver la película 'El cambio' de Wayne Dyer se dio cuenta que lo estaba haciendo todo mal. Tenía un cuadro de ansiedad, depresión y cuatro hipotecas a sus espaldas. Incluso llegó a tener pensamientos suicidas. Pero cuando empiezas a tener claro cómo funciona la vida y tu mente, entiendes que no es necesario ahogarse en un vaso de agua. Todo estos antecedentes en su vida lo impulsaron a hacer vídeos que ayudan a ver algo que para muchos puede no ser tan evidente, el nexo economía doméstica y psicología. ﻿

'Cuidado no dejes platos sucios'

Todo empieza examinando tus hábitos diarios. En su vídeo 'Cuidado no dejes platos sucios', el experto señala que evites hacer este gesto, en el fregadero y aún menos en la mesa. «Al hacer esto atraemos pobreza, ruina y miseria. Los platos sucios tienen desechos de comida que atraen energías negativas. Recuerda que todo es energía, por lo tanto, no te vayas a la cama sin dejar esta tarea hecha«, apunta.

También indica que «la abundancia y la riqueza se atrae por energías puras y no por las energías sucias que simbolizan los platos sucios«. Para Martín no dejar todo limpio y recogido es síntoma de poca valoración personal y poca atención al entorno.

Una zona como la cocina argumenta que está simbólicamente relacionada con la salud y la riqueza de la casa y de la familia. «Pon orden en tu cocina y te garantizo que te sentirás pleno, abundante y feliz», afirma.

La importancia de los detalles

Martín en otro de sus vídeos explica más detenidamente la visión que intenta trasladar al público. Establece que si tu espacio está desordenado y caótico, es probable que tu mente también lo esté. «Así que te animo a que dediques tiempo a organizar tu espacio», apunta.

Apela a deshacerse de lo que no necesitas y crear un ambiente que inspire calma y claridad. «Un hogar limpio y ordenado no solo mejora tu bienestar emocional, sino que también potencia tu capacidad de concentración y productividad», dice. Puesto que al liberar tu espacio de cosas innecesarias, razona que también liberas tu mente de preocupaciones y distracciones, lo que puede abrirte las puertas a nuevas oportunidades y a una mayor sensación de bienestar y prosperidad.

En suma, insta a todo aquel que quiera dedicarle unos minutos a cuidar de su espacio porque es cuidar de uno mismo. Y Martín recuerda, para tenerlo siempre presente, «tu entorno es un espejo de tu mundo interior».