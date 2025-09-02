Un productor de aceite de oliva advierte sobre lo que sucederá con el precio de este producto en septiembre: «Si hay lluvias...»

El precio del aceite de oliva alcanzó niveles históricos en 2023 y 2024 en España. El aumento de los costes de producción tras la guerra en Ucrania y la sequía, entre otros factores, impactaron negativamente en la producción y distribución de este producto, tan usado en la cocina española.

Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar en la segunda mitad de 2024. Una mejora en las condiciones climáticas y una cosecha más abundante contribuyeron a un aumento en la producción de aceite de oliva en España y, en consecuencia, a una disminución de su precio.

La bajada del precio del aceite de oliva ha ofrecido un respiro tanto a consumidores como a productores, a pesar del final de las ayudas gubernamentales y la rebaja del IVA en alimentos básicos, incluido este.

No obstante, muchos consumidores se preguntan qué sucederá con el precio de este producto tan consumido en España en los próximos meses. ¿Seguirá la tendencia a la baja o hay riesgo de que sufra otra vez una subida? A esta pregunta ha respondido Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar, una almazara de aceite, esto es, el lugar donde se procesa este producto.

Qué sucederá con el precio del aceite de oliva a partir de septiembre

En una entrevista a 'IDEAL', Velasco asegura que, pese al ligero aumento de los precios en origen, esto no está afectando al bolsillo del consumidor. «Se está vendiendo bastante aceite y los mercados se han recuperado mejor de lo que esperábamos. Lo bueno es que este repunte ayuda a los agricultores pero no llega al consumidor», señala.

Tal y como cuenta el dueño de la almazara, no se espera una falta de stock este año al final de la campaña, como sucedió el pasado. «Se va a llegar bien y no debe repetirse esa tensión, aunque todo dependerá de la climatología que tengamos en otoño. Si hay lluvias favorecerán a la estabilidad de los precios», apunta.

La producción de aceite se ve alterada por la climatología. De esta forma, sobre la ola de calor que sufrimos en agosto y dejó valores históricos, Velasco explica que «el olivo tiene cierto estrés hídrico y estamos muy pendientes del cielo. Necesitamos que vengan lluvias para asegurar la campaña media que esperamos».

En caso de que se produzcan estas precipitaciones de las que habla el CEO de Quaryat Dillar, los precios actuales del aceite de oliva se mantendrían hasta final de año y durante los primeros meses de 2026.

En un escenario más pesimista, en el que no se produzcan estas lluvias otoñales, el experto apunta a que podría haber un incremento del precio del aceite de oliva. No obstante, no serán como las de los últimos años. «Eso fue algo excepcional que pasa una vez cada 20 años», señala.

De esta forma, Velasco espera que los precios del aceite de oliva sigan «contenidos» en los próximos meses, salvo que ocurra «algún desastre imprevisible». «Lo normal es que no cambien mucho, así que el consumidor puede estar tranquilo lo que resta de año y de cara a 2026», zanja.