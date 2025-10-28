El dueño de una almazara explica qué va a pasar con el precio del aceite en noviembre y Navidad: «No esperamos que...»

En la cesta de la compra, el aceite de oliva es uno de los productos indispensables y necesarios en el día a día. Es un alimento de una enorme calidad y que también supone la base de nuestra alimentación puesto que en España ... se utiliza prácticamente para cualquier receta.

Muchos conocen a este producto como 'el oro líquido' que, además, fue protagonista entre 2022 y 2024 de la subida del ticket del supermercado. Durante esos tiempos se llegaron a ver botellas de un litro de aceite de oliva virgen extra por encima de los 10 y los 12 euros.

Los elevados precios fruto de la inflación en general y de las malas cosechas en particular llevaron a los consumidores a ver botellas con alarma o a cambios de hábitos sustituyendo el virgen extra por aceite virgen o incrementando el consumo de otras variedades como el aceite de girasol.

A pesar de que en los últimos tiempos los precios han ido bajando poco a poco, la crisis pasada hace que muchos continúen fijándose con detenimiento en el coste de la botella de aceite de oliva virgen extra, sobre todo en un momento en el que las navidades están cada vez más cerca.

El dueño de una almazara explica qué va a pasar con el precio del aceite

En el periódico El Ideal de Granada han entrevistado a Antonio Velasco, socio fundador de la almazara Quaryat Dillar de Granada. Velasco ha dado las claves sobre lo que pueden esperar los consumidores durante los próximos meses ya que la campaña de la aceituna comienza entre finales de octubre y principios de noviembre.

Destaca este agricultor que la climatología juega un papel muy importante en este cultivo. No obstante, considera que «se prevé una campaña normal no especialmente buena porque hemos pasado un verano muy seco». De hecho, considera que «si cayeran algunas lluvias en el mes de octubre se podría encarar la temporada con mejores perspectivas».

Con esta valoración estima que los precios no varíen en los próximos meses: «Como consumidores no esperamos que haya una subida de precios en los supermercados, en los lineales e, incluso, en las almazaras».

«Como consumidores no esperamos que haya una subida de precios en los supermercados, en los lineales e, incluso, en las almazaras» Antonio Velasco Agricultor, dueño de una almazara

Desde el citado medio también han preguntado a otros agricultores de la zona para que hagan su propia valoración. También Luis Carlos Valero considera que la campaña será «similar» a la anterior y de cara al año que viene «todo dependerá de factores meteorológicos» que permitan culminar la temporada con total normalidad.