Dos andaluzas se mudan a Barcelona y lanzan un contundente mensaje a los catalanes: «La gente es muy...»

Seguramente dos de las regiones españolas que más diferencias pueden aparentar son la catalana y andaluza. Ambas comunidades autónomas tienen costumbres muy sesgadas a nivel idiomático, histórico, gastronómico o social y es frecuente que, por la manera de ser de unos y otros, sus particularidades se realcen, ya sea en conversaciones serias o en broma por la típica estigmatización.

Por este motivo a menudo se viralizan historias en redes sociales de andaluces o catalanes que conocen estas regiones y que se sorprenden en sus nuevos entornos. Ahora, Ainhoa una sevillana que está precisamente viviendo en Barcelona ha hecho un vídeo junto a una amiga, Mónica, en la que exponen algo que les está costando en la capital catalana.

«Queremos conocer gente nueva», clama ella en su vídeo, que confiesa que «es muy difícil conocer gente en Barcelona» y que «cuando estoy en Sevilla no me pasa porque allí la gente es muy abierta». La publicación se ha hecho viral y supera en los primeros días en la red más de 160.000 visualizaciones.

«Tú y tu grupiro»

«Aquí en Cataluña es muy complicado», incide Ainhoa a lo que Mónica confirma reconociendo que no sale mucho pero que ha notado que «la gente es muy cerrada» con sus grupos. Ambas añaden que en los bares todo es «tú y u grupito y la gente no habla con los otros».

En este sentido, la sevillana remarca que «cuando tienes una actitud diferente a eso, como nos puede pasar a nosotras dos, es muy complicado y muy chocante» porque parece que no puedas salir de «la zona de confort». Frente a esa realidad ellas hacen un llamamiento porque quieren abrir amistades y «viajar, conocer gente nueva, planes nuevos... y no necesariamente ir de fiesta».

Ambas insisten en que solo quieren poder pasar un día fuera, ir de copas o de tapeo y, en el fondo, «conocer gente nueva que tenga la misma energíapositiva, que no se critiquen unos a otros...». «Y juntar grupos de amigos», claman ambas, que no entienden porque los catalanes tienden a «quedarse con tu grupo de amigos y no introducir a nadie más».

«Estamos dispuestas a hacer planes de todo tipo, que sean buenos obviamente», reitera Ainhoa, mientras que Mónica apostilla que «tampoco hay que hacer nada del otro mundo pero no sé... ampliar tu círculo y ver otras personas y pasártelo bien y pasar ratos agradables».

El vídeo ha conseguido centenares de comentarios. Alguna barcelonesa, como Ana, asegura que «es totalmente cierto» y que a ella también le cuesta conocer gente, mientras que Rafa, un cordobés que lleva tres años en la capital catalana, comenta que está «100% de acuerdo». «Yo quieroo!», les han dicho otras chicas, mientras que al comentario de un chico que da por hecho que en Andalucía la gente es más abierta, Ainhoa ha apostillado que «así es pero supongo que también habrá algún catalán con ese 'mood'».

