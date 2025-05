Una doctora revela lo que debemos hacer si tenemos canas prematuras: «Quizá debas valorar...»

Con el paso de los años, nuestro cuerpo experimenta cambios inevitables y, uno de los más visibles, es la aparición de las canas. La razón es sencilla, los folículos pilosos, encargados de producir el cabello, empiezan a perder melanina, el pigmento que le da su color natural. Este proceso suele comenzar en torno a los 30 o 40 años, aunque la edad varía según la genética y otros factores. Sin embargo, cada vez son más las personas que detectan canas en su melena mucho antes de lo esperado, a veces incluso antes de los 20 años.

Ante este fenómeno, que suele generar preocupación y muchas preguntas, la doctora Isabel Viña, divulgadora científica y experta en biomedicina, ha compartido un mensaje en su cuenta de TikTok revelando lo que deben hacer aquellos que se enfrentan a las temidas canas prematuras.

@isabelvinabas El cobre es uno de los minerales más relacionadas con la aparición de canas prematuras una de las principales causas de falta de cobre además de la alimentación es un excesivo consumo de zinc por eso siempre que toméis un suplemento de zinc en dosis más de 20 -25 mg asegurados que lleva 1 mg de cobre. 🥰🥰 ♬ sonido original - Isabel Vina

La doctora Viña apunta directamente a una posible causa que muchas personas no consideran: «Si tienes canas prematuras quizá debas valorar si tomas el suficiente cobre», explica en el vídeo.

El papel clave del cobre

El cobre es un oligoelemento esencial para el organismo y, aunque se necesita en pequeñas cantidades, cumple funciones fundamentales. Una de ellas es su participación en la producción de melanina, a través de la activación de la enzima tirosinasa, que es la encargada de transformar la tirosina en melanina. Cuando los niveles de cobre son bajos, esta enzima no puede trabajar de forma eficiente, lo que podría explicar la aparición de canas antes de tiempo.

¿Cómo saber si tienes déficit de cobre?

El cobre está presente en alimentos como los mariscos, las nueces, las semillas, el hígado y los cereales integrales. No obstante, ciertas situaciones pueden dificultar su absorción o incrementar la necesidad del mineral, como enfermedades intestinales, una dieta pobre en nutrientes o el uso prolongado de suplementos de zinc (que pueden interferir en la absorción del cobre).

Si sospechas que tus canas prematuras pueden estar relacionadas con un déficit, lo más recomendable es consultar con un médico. Un simple análisis de sangre puede determinar tus niveles de cobre y permitir que un profesional valore si necesitas suplementos o un cambio en la dieta.

Otros factores importantes

Aunque el cobre tiene un papel protagonista, no es el único factor que influye en la aparición de canas prematuras. La vitamina B12, el hierro, el ácido fólico y el zinc también son nutrientes esenciales para la salud del cabello.

Sin embargo, los expertos insisten en que ningún tratamiento puede garantizar la desaparición de las canas una vez aparecen, pero una dieta equilibrada y la atención médica temprana pueden ralentizar su avance.

Por último, el mensaje de la doctora Viña nos recuerda la importancia de no ignorar las señales que nos envía nuestro cuerpo. Las canas prematuras pueden ser solo un síntoma estético, pero también pueden alertarnos de que algo no está funcionando del todo bien a nivel nutricional. La clave está en no obsesionarse, pero sí actuar con responsabilidad: hacerse revisiones médicas periódicas, mantener una alimentación rica en mineralesy vitaminas, y, si es necesario, complementar la alimentación bajo la supervisión de un profesional.