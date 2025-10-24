Una doctora explica cómo comerse los garbanzos para evitar la hinchazón y los gases: «Llegan intactos al colon»
Asegura que la causa principal está en unos carbohidratos que el intestino delgado no puede absorber
Un frutero español advierte del error que comete la gente al comer kiwis: «Lo llevas haciendo mal toda la vida»
Las legumbres son uno de los alimentos más sanos que existen, aportan proteínas vegetales, fibra, hierro y un sinfín de nutrientes esenciales. Sin embargo, es más común de lo que parece que después de comerlas provoquen gases o hinchazón. ¿Pero por qué pasa y cómo se puede evitar?
... Sobre este tema ha hablado la doctora María Muñoz, una experta que se dedica a compartir diferentes consejos sobre bienestar y nutrición en redes sociales. En uno de los últimos vídeos de su cuenta de Instagram, explica algunas maneras de evitar que las legumbres produzcan gases al comerlas.
¿Por qué las legumbres provocan gases?
Según Muñoz, la causa principal está en unos carbohidratos llamados oligosacáridos, que el intestino delgado no puede absorber. «Llegan intactos al colon, donde nuestras bacterias intestinales los fermentan, y ahí es cuando se genera el gas», explica
La buena noticia es que existen trucos sencillos para reducir ese efecto. El primero, y más importante, es remojar las legumbres entre 8 y 12 horas antes de cocinarlas, cambiando el agua un par de veces. De esta forma se eliminan parte de esos oligosacáridos responsables de la fermentación y se mejora notablemente la digestión.
Otro consejo útil es añadir especias como comino, laurel, hinojo, cúrcuma o jengibre durante la cocción. Además de dar sabor, estas especias tienen propiedades carminativas, es decir, ayudan a expulsar los gases y calman el intestino. «No solo hacen que la comida esté más rica, también sientan mejor», señala la doctora.
También puede ayudar triturar las legumbres. Purés y cremas son mucho más digestivos que las legumbres enteras. Al triturarlas se rompe su estructura celular, lo que permite que las enzimas digestivas accedan mejor a los nutrientes y que el sistema digestivo trabaje con menos esfuerzo.
Por último, Muñoz recomienda un truco muy usado en la cocina japonesa: añadir alga kombu a la cocción. Este alga contiene enzimas que predigieren parte de los oligosacáridos, haciendo las legumbres más ligeras. Así se pueden disfrutar sin miedo, asegura, con todos sus beneficios y sin molestias.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete