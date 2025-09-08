Verónica Vázquez, Doctora experta en ortodoncia: «Si desayunas antes de cepillarte los dientes, estás alimentando más a las bacterias que a ti»

Huelga decir que lavarse los dientes es una de las prácticas más importantes para mantener una buena salud bucodental, pero no solo importa el hecho de hacerlo, sino también cuándo se hace.

Expertos desaconsejan cepillar los dientes inmediatamente después de ingerir alimentos, sobre todo si se tratan de alimentos o líquidos ácidos. Pero también es conveniente lavarlos antes de comer, sobre todo, por la mañana, previo al desayuno.

Así lo ha señalado una doctora experta en ortodoncia, Verónica Vázquez Guajardo, en su perfil de Instagram. Según ella, cepillarse los dientes antes de desayunar es fundamental para evitar la proliferación de bacterias que se acumulan durante la noche. Mientras dormimos, la producción de saliva disminuye, lo que deja nuestra boca vulnerable a una mayor concentración de bacterias.

En consecuencia, al no cepillarnos antes del desayuno, estamos permitiendo que esos microorganismos se mezclen con los alimentos, provocando una combinación que puede tener un impacto negativo en nuestros dientes.

«Si desayunas sin antes cepillar tus dientes estás alimentando más a las bacterias que a ti», asegura esta doctora mexicana, que pone en valor la importancia de eliminar esa carga bacteriana antes de ingerir cualquier alimento.

Porque esto puede prevenir cualquier tipo de enfermedades relacionadas con la salud bucodental, como la caries. «Bacterias más desayuno es igual a una fiesta ácida para tus dientes», señala; o lo que es lo mismo, un problema para el esmalte, al producir esas bacterias ácidos. De ahí que, como indica esta doctora experta en ortodoncia, cepillarse antes del desayuno es impedir esa fiesta.

¿Y después de desayunar?

Una vez vista la recomendación de cepillarse los dientes antes del desayuno, conviene exponer si también ha de hacerse después. «Si quieres cepillarte después de desayunar, espera por lo menos 30 minutos para neutralizar el pH de tu boca y así proteger tu esmalte». Esto se debe a que inmediatamente después de comer, la acidez en la boca aumenta, y si cepillamos en ese momento, podemos estar erosionando el esmalte en lugar de protegerlo.

La doctora lo resume todo con un «despierta tus dientes antes que tu estómago, te lo van a agradecer». Una manera de empezar el día cuidando tu salud desde el primer momento.