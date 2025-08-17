Una doctora avisa sobre los desconocidos síntomas de infarto en mujeres: «No son tan claros como en un hombre»

Saber reconocer los síntomas de un infarto de miocardio y actuar a tiempo es un gran paso a la hora de evitar males mayores. Esto no solo permite un acceso más rápido al tratamiento, sino que, a la hora de pedir ayuda y ponerte en manos de profesionales para tratar este ataque cardiaco, haberlo hecho cuanto antes puede ser clave para salvar tu vida.

El dolor o sensación de compresión en el pecho es, sin duda alguna, el indicio que más asociamos a este grave evento médico que suele darse por la falta de riego sanguíneo debido a la obstrucción de algunas arterias. No obstante, lo cierto es que, aunque este síntoma es el más reconocible, especialmente en hombres, no sucede lo mismo en mujeres.

A pesar de que las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte en las mujeres, los síntomas clásicos suelen ser menos específicos y más difíciles de identificar. Sobre ello ha hablado en uno de sus últimos vídeos en TikTok la doctora Elena Casado Pineda (@medicilio en redes sociales), médico anestesióloga y especialista en tratamiento del dolor crónico, donde ha dado las claves para saber reconocerlos y frenar sus consecuencias a tiempo.

La doctora Elena Casado advierte sobre los síntomas de infarto en mujeres

Según ha explicado la profesional sanitaria, las mujeres «son más propensas que los hombres» a presentar indicios de infarto que «no estén relacionados con el dolor en el pecho». Entre ellos, explica, se encuentran algunos como molestias en cuello, mandíbula, hombros o incluso en la parte superior del vientre y abdomen.

No son, sin embargo, los únicos que pueden ayudarnos a identificar esta falta de riego sanguíneo. «También la falta de aire, el dolor en uno o ambos brazos, naúseas o vómitos, sudoración, aturdimiento, mareos, cansancio inusual o incluso sensación de acidez estomacal», ha señalado la doctora a sus seguidores.

Síntomas de un infarto en mujeres Molestias en cuello, mandíbula, hombros o abdomen

Falta de aire

Dolor en uno o ambos brazos

Naúseas

Sudoración

Aturdimiento

Mareos

Cansancio inusual

Sensación de acidez estomacal

El problema, cuenta esta especialista en Anestesiología, es que muchos de estos síntomas «no son tan claros y perceptibles como en un hombre», que suelen sufrir el típico dolor de pecho opresivo. El motivo es que las mujeres tienden a «tener obstrucciones no solo en las arterias principales», sino «también las más pequeñas», que son las que «suministran sangre al corazón».

Los ataques cardiacos en mujeres tardan más en ser diagnosticados

La doctora Casado ha contado que, comparándola con los casos de infarto en hombres, muchas mujeres también tienden a presentar estas señales «al estar en reposo o incluso cuando duermen». Una situación que, por supuesto, también complica su identificación y posterior actuación para frenarlos.

«Como los síntomas de las mujeres son diferentes a los de los hombres y los que están clásicamente asociados al infarto son los síntomas en un hombre, es más probable que una mujer tarde más en diagnosticarse de un ataque al corazón que un hombre», ha explicado la sanitaria en este vídeo, que supera las 100.000 visualizaciones.

Además, ha señalado la importancia de saber reconocerlos para poder acudir a un profesional antes de que sea demasiado tarde. «Ten en cuenta que las mujeres son más propensas que los hombres a sufrir un ataque cardíaco, pero se nos diagnostica mucho menos», ha alertado.