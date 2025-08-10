Un doctor en medicina lanza un aviso a quienes toman bebidas vegetales a diario: «En su composición...»

Una mujer, ante la amplia oferta de leche y bebidas vegetales en un supermercado

Las bebidas vegetales, como la leche de soja, almendra, avena y otras, han ganado popularidad en los últimos años como alternativas a la leche de vaca.

Cada vez más personas eligen estas opciones, ya sea por intolerancia a la lactosa, preferencias dietéticas o preocupaciones ambientales.

Sin embargo, es crucial comprender las diferencias entre estas bebidas y la leche de origen animal para tomar decisiones informadas sobre nuestra alimentación.

En el programa 'Herrera en COPE', el director del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Luis Collado, compartió su perspectiva sobre este fenómeno.

El experto comenzó aclarando una confusión común: «No existe la leche de soja o de almendra porque no se pueden ordeñar, la leche solo proviene del ordeño de mamíferos. Lo demás son bebidas vegetales, que además, son más caras curiosamente».

Esta distinción es importante no solo por precisión terminológica, sino también por las diferencias nutricionales que implica.

El doctor Collado subrayó que la mayoría de estas bebidas vegetales están compuestas principalmente por agua y carecen de una cantidad significativa de proteínas.

«Una leyenda negra»

«En su composición, las proteínas en la leche de vaca son de alta calidad y fácilmente absorbibles por el cuerpo, algo que no ocurre con las bebidas vegetales», explicó.

Además, aunque estas bebidas suelen contener menos calorías debido al uso de agua y edulcorantes en lugar de azúcar, las proteínas que aportan son de menor calidad en comparación con las de los lácteos.

Un punto que destacó el médico es la percepción negativa hacia el consumo de leche después de la infancia, una creencia que califica como una «leyenda negra».

«También somos el único animal que cultivamos la tierra para comer vegetales. Es una leyenda negra que le están intentando colgar a los lácteos, no sé muy bien con qué fin», afirmó.

Asimismo, enfatizó la importancia del calcio para la salud ósea, especialmente en mujeres, quienes necesitan una ingesta adecuada para prevenir problemas relacionados con la masa ósea en el futuro.

Finalmente, el doctor Collado recomendó que la leche se conserve en la nevera una vez abierta, pero que puede mantenerse fuera mientras esté sin abrir. Este consejo es fundamental para preservar su calidad y evitar problemas de salud.

Mientras que las bebidas vegetales pueden ser una alternativa válida para quienes no pueden o no quieren consumir leche de vaca, es vital considerar sus limitaciones nutricionales y no dejarse llevar únicamente por tendencias sin base científica.