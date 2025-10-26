Suscribete a
El doctor Manuel Viso alerta sobre una práctica con las pastillas del colesterol que conviene evitar: «Se nos vuelve a disparar»

El especialista explicó con claridad las consecuencias de dejar de tomar la medicación por iniciativa propia

Jorge Herrero

Madrid

El colesterol alto es uno de los grandes problemas de salud pública en España. Se estima que más del 50% de la población adulta presenta niveles por encima de lo recomendable, una cifra que preocupa a los especialistas por su relación directa con ... enfermedades cardiovasculares, infartos e ictus. Aunque el colesterol cumple funciones vitales en el organismo, su exceso en sangre puede convertirse en un enemigo silencioso. Para mantenerlo bajo control, los médicos suelen recetar fármacos específicos, como las estatinas, que ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol malo. Sin embargo, el tratamiento debe ser constante y supervisado por un profesional. Precisamente sobre este punto ha querido llamar la atención el doctor Manuel Viso, médico y divulgador en redes sociales, quien ha advertido sobre un error muy común entre quienes toman este tipo de medicamentos.

