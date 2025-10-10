Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

Un doctor avisa a los que usan el cojín en el avión: «No es postureo, es anatomía»

El médico y divulgador José Manuel Felices advierte de un error común que muchos cometemos sin darnos cuenta

Una experta en microbiota señala cuál es la mejor dieta antiinflamatoria

Un cirujano enumera cuatro alimentos que «envenenan activamente» nuestro cuerpo

Un doctor avisa a los que usan el cojín en el avión: ««No es postureo, es anatomía»»
Un doctor avisa a los que usan el cojín en el avión: ««No es postureo, es anatomía»»

I. A

Al hacer un viaje largo en coche, tren o en avión, el cuello y nuestras cervicales suelen ser la parte que más sufre debido a las posturas que cogemos cuando estamos sentados en una posición durante muchas horas. Y más aún si echamos una ... cabezada de las buenas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app