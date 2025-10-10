Un doctor avisa a los que usan el cojín en el avión: ««No es postureo, es anatomía»»

Al hacer un viaje largo en coche, tren o en avión, el cuello y nuestras cervicales suelen ser la parte que más sufre debido a las posturas que cogemos cuando estamos sentados en una posición durante muchas horas. Y más aún si echamos una ... cabezada de las buenas.

Para evitar posibles contracturas y dolores, las almohadas o cojines de viaje son una buena opción - práctica y económica - para mantenernos algo más rectos y que el cuello no se vaya hacia los lados si nos quedamos fritos, usando el teléfono móvil o leyendo algún libro. Pero eso sí, hay que usarlos de la mejor manera posible.

Y este contexto se pronuncia el médico y divulgador José Manuel Felices, que advierte de un error común que muchos cometemos sin darnos cuenta, que no es otro que el de usar el cojín al revés. Así lo ejemplifica en uno de sus últimos vídeos en las plataformas digitales, que lo explica con contundencia.

«¿Te estás destrozando las cervicales por usar este cojín? Pues sí, pero no porque sea malo, sino porque lo estás usando mal». Y es que la mayoría de personas se lo colocan con la parte más acolchada detrás del cuello y la abertura hacia el frente, como si fuera una almohada cervical. Pero según el doctor, esa posición no cumple ninguna función real de protección ni de soporte.

«No es postureo, es anatomía», sostiene el médico, desmontando la idea de que colocar el cojín de forma poco convencional sea simplemente una moda excéntrica. El cojín cervical está diseñado para evitar movimientos bruscos del cuello mientras se duerme en posición vertical, algo habitual en los trayectos más largos. «Así, lo que evita es ese latigazo cervical que nos da cuando nos quedamos dormidos», indica.

¿Qué es un latigazo cervical?

El latigazo cervical es un conjunto de lesiones en el cuello causadas por un movimiento brusco y rápido de flexión y extensión del cuello, típicamente en forma de látigo.

Este movimiento ocurre comúnmente en accidentes de tráfico por alcance trasero, donde la cabeza se mueve rápidamente hacia atrás y luego hacia adelante, dañando músculos, ligamentos, articulaciones y tejidos blandos del cuello.

El mecanismo de la lesión incluye tres fases: desplazamiento hacia adelante del tronco, hiperextensión del cuello hacia atrás por inercia, y finalmente una flexión brusca hacia adelante. Los síntomas pueden aparecer horas o días después y suelen incluir dolor y rigidez en el cuello, contractura muscular, limitación de movimiento, dolores de cabeza, mareos, hormigueo o debilidad en brazos, entre otros.

Algunas personas pueden presentar ansiedad o estrés postraumático, y en casos severos pueden presentarse daños más complejos como hernias discales o artrosis postraumática.