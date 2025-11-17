Una divulgadora lingüística escucha el nuevo disco de Rosalía y dicta sentencia sobre 'Lux': «Lo que hace con el español...»

El pasado viernes 7 de noviembre Rosalía lanzó 'Lux', su nuevo disco. Desde ese momento, sus canciones se han colado en la listas de las más escuchadas tanto a nivel nacional como internacional y ya están batiendo todos los récords. Ejemplo de ... ello es 'La Perla', que lidera en Spotify el 'Top 50 España' y ocupa la posición número 13 del 'Top 50 Global'.

Aunque pasen los días, el cuarto álbum de la catalana sigue siendo tema de conversación. Y es que no solo el público y sus fans hablan sobre este proyecto, sino que también profesionales de todo tipo lo están comentando.

Una de las personas que ha opinado sobre 'Lux' es Elena Herraiz, divulgadora lingüística. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, la experta dice lo que piensa sobre el trabajo de Rosalía.

La opinión de una divulgadora lingüística sobre 'Lux', el nuevo disco de Rosalía

Elena Herraiz ha escuchado 'Lux', el nuevo disco de Rosalía, y ha dado su opinión como divulgadora lingüística. La experta ha sido clara: «Es una fantasía filológica». La profesional pone en valor que la artista cante en catalán, alemán, portugués, italiano, japonés e, incluso, ucraniano.

«Y no es interesante solo eso, sino lo que hace con el español», indica. En este sentido, Herraiz asegura que Rosalía es un «claro ejemplo de bricolaje lingüístico». «Consiste en coger rasgos de diferentes variedades y mezclarlos. A veces pronuncia la s al final de sílaba, pero otras veces no», sostiene.

«Esto es muy común entre los cantantes y crea una variedad nueva que no es de ninguna parte», concluye.