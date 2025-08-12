Un divulgador de animales salvajes, contundente con Pablo Motos por lo que ha hecho en sus vacaciones de verano: «Es irresponsable»

Eugenio Fernández es veterinario y divulgador. Su causa, sobre todo, es la de los animales salvajes. En sus redes sociales comparte vídeos analizando y comentando otros varios para concienciar y alertar, en caso necesario, a este respecto.

Recientemente, su camino se ha cruzado con el de Pablo Motos. El famoso presentador compartió un breve vídeo en su cuenta de Instagram buceando al son de un tiburón ballena: «Os comparto este momento tan emocionante. Cuando compruebas la potencia de la naturaleza, te sientes a la vez insignificante, vulnerable y feliz».

A pesar de lo alentador de su mensaje, Fernández no ha querido pasar por alto el «turismo irresponsable» de Motos. Con un tono más bien lúdico, el joven explica: «Esto que ha subido Pablo Motos es turismo irresponsable. Vemos claramente como se ha lanzado comida a los animlaes. Se ha demostrado que esto impide la migración de los tiburones ballena y reduce las conductas de evitación, aumentando los riesgos tanto para el turista como para el animal».

¿Por qué es turismo irresponsable?

Fernández continúa: «Hay ciertos códigos de conducta que son poco estrictos pero que están por un motivo, y aquí (en el vídeo) se infringen. Hablamos de mantener distancias superiores a tres metros, pero que deberían llegar a ser de cinco cuando los animales nadan en verticial o hasta de ocho cerca de la cola; o no obstruir nunca el nadado del animal ni interponerse en su recorrido».

En cualquier caso, la publicación de Pablo Motos se ha llenado de comentarios que apuntan en la misma dirección que los de Eugenio Fernández. El divulgador, por su parte, sentencia: «Por favor, rechaza estas prácticas si quieres hacer turismo con animales salvajes, especialmente si tienes un altavoz de millones de seguidores que pueden normalizarlo y promoverlo».