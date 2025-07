Cuánto dinero cobra un piloto de caza español: sueldo base y el extra que recibe por cada misión

El sueldo de cada persona es algo privado y no todo el mundo está dispuesto a revelarlo. Sin embargo, algunos son públicos y otros se han ido sabiendo con el paso del tiempo.

Este es un dato que siempre ha generado gran interés. Hay quien quiere obtener esta información para confirmar si es una profesión bien pagada y enfocar su futuro laboral en esta dirección. Otros, simplemente, por mera curiosidad.

Actualmente, podemos conocer el salario de un político, un médico y un policía. También el de una monja, un torero o, incluso, el de un maquinista de Metro de Madrid.

Existen otros trabajos algo más desconocidos y que las condiciones no salen a la luz tan fácilmente. No obstante, eso no quiere decir que no susciten una enorme curiosidad. Es probable que ese misterio sea lo que haga que la sociedad se interese todavía más.

Este es el caso de piloto de caza español. ¿Cuánto cobra un militar de este tipo? ¿Recibe una buena compensación por su empleo? Estos son todos los detalles.

El salario de un piloto de caza español

Ser piloto de caza es una profesión altamente especializada. Requiere una formación específica, largo tiempo de preparación y mucha autoexigencia. A todo esto hay que sumar el gran peligro que conlleva, ya que se participa en diversas misiones de riesgo.

No todo el mundo está capacitado para ocupar un puesto de este tipo ni esta dispuesto a entregarse en cuerpo y alma a este servicio. Por ello, se tiende a pensar que es un trabajo bien remunerado. Pero, ¿es así realmente?

Rodrigo Pérez Bilbao es capitán del Ejército del Aire. Desde niño ya quiso pilotar un F18 y en 2009 cumplió su sueño. Desde entonces no ha dejado el cielo y las alturas.

El militar acudió en 2023 al podcast 'Cita a ciegas'. En la hora que dura la charla, ha ofrecido más detalles sobre sus funciones y ha revelado cuánto dinero gana.

Tras hacerle la pregunta, el profesional ha respondido sin tapujos. «Si hablamos de mi sueldo neto, mi nómina, son 2.700 euros mensuales», ha asegurado.

El hombre ha contado que a esta cantidad hay que sumarle algunos extras. «Las misiones también se pagan. Suele ser un poco más de 100 euros al día», ha confirmado. Además, ha aclarado que el salario es el mismo para cualquier capitán, sea piloto o no.

Un salario que se mantiene, como se verifica por las palabras del piloto de caza Enrique Gil Cañete en junio de 2025. Junto a Uri Sabat, este piloto del F18 del Ejército ha comentado abiertamente su sueldo. «La última nómina neta estamos hablando de 2.790 euros«.

Por debajo de su rango se encuentra el de teniente, que, según estima, percibe un sueldo no mucho más inferior. «Cuando entras en el escuadrón, eres teniente y llevas menos años, eres piloto de caza igual, no igual porque no tienes las mismas capacidades ni responsabilidades, y cobras menos. A lo mejor un teniente está cobrando, no lo sé, del orden de 2.300 euros«.

Requisitos para ser piloto de caza en España

Todo aquel que quiera ser piloto de caza en el Ejército del Aire en España tiene que cumplir una serie de requisitos.

Algunos de los requisitos Ser mayor de edad y no haber superado los 21 años en el momento de publicación de la convocatoria.

Tener la nacionalidad española.

Carecer de antecedentes penales.

No estar privado de Derechos Civiles.

Carecer de inserciones o tatuajes que puedan ser contrarios a los valores constitucionales o atentar contra la imagen de las Fuerzas Armadas.

Bachillerato de Ciencias y Tecnología

Se debe realizar una formación de cinco años, en la que se compaginan los estudios teóricos con prácticas de vuelo. También hay que superar varias pruebas para acceder a la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire.