Un dietista señala las mejores salsas de tomate a comprar en Mercadona: «Yo evitaría el resto»
Entre ruido y confusión, est experto enumera rápidamente sus recomendaciones
Tomate, tomate, tomate: el tomate frito original del Mercadona bien podría considerarse patrimonio cultural español. Pero en este farragoso terreno alimenticio sobre el que nos movemos se nos está siendo arrebatado: tiene mucho aceite, tiene mucho azúcar, es mejor comprar otros. El arroz a la cubana no sabe igual desde entonces.
El dietista y reconocido creador de contenido Fran Susín ha publicado recientemente un vídeo en su cuenta de TikTok enumerando sus salsas de tomate preferidas a comprar en Mercadona. El tomate frito original queda fuera de su convocatoria, pero sí entra su sucedáneo, o su eufemismo, o su versión mejorada, según se mire.
@fransusin_ 🍅 Si eres de los míos y te flipan los arroces con tomate, las pastas bien cargaditas de salsa… entonces esto te interesa 👀 Hoy desde Mercadona os traigo un mini tip práctico: ¿qué tomate elegir para cocinar? Si tuviera que quedarme con uno, sin duda elijo el tomate tamizado ✅. Muchísimo mejor que la mayoría. También me gusta el tomate sin azúcares añadidos, el tomate doble concentrado, y el troceado si quieres textura. Pero ojito con los otros: muchos vienen con azúcar o ingredientes innecesarios que no aportan nada bueno. 💬 ¿Cuál usas tú para tus salsas? #FranSusín #Salud #Nutrición #ConsejosSaludables #EtiquetasNutricionales #AlimentaciónSaludable #Mercadona #Hacendado #Carrefour #Lidl #Aldi ♬ sonido original - Fran Susín ®️ DIETISTA
¿Qué nos queda, entonces?
«Si eres de los míos y te flipan los arroces con tomate, las pastas bien cargaditas de salsa… entonces esto te interesa: ¿qué tomate de Mercadona elegir para cocinar?», arranca diciendo Susín. «Si tuviera que quedarme con uno, sin duda elijo el tomate tamizado. Muchísimo mejor que la mayoría. Otro de los que más me gusta es el tomate frito sin añadidos —guiño, guiño—. Y luego, el tomate sin azúcares añadidos, el tomate doble concentrado y el tomate troceado, si quieres textura».
«Muchos de los otros vienen con azúcar o ingredientes innecesarios que no aportan nada bueno. Yo los evitaría». En la caja de comentarios, como siempre, el debate está servido: hay quienes claman la presencia en la lista del tomate de albahaca o del tomate natural, en una comedia irremediablemente similar a la de las convocatorias de la Selección española de fútbol, o quienes consideran que «el que tú eliges es sin azúcar pero lleva otros ingredientes inflamatorios, como el aceite de girasol», o quienes hablan de fórmulas insospechadas y desconocidas o incluso de otros supermercados. Para gustos, colores. A qué hemos venido al mundo si no es para comer helado, que le dijo un niño a su madre.
