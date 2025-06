Un dietista va a Mercadona e indica qué tres dulces apenas engordan y puedes tomar siempre que quieras: «Podrías comer infinito»

La alimentación sana es un pilar fundamental para mantener una buena salud y e intentar evitar enfermedades. Cada vez son más las personas que buscan alternativas para poder disfrutar de la comida sin renunciar al bienestar.

Sin embargo, uno de los mayores retos para quienes desean cuidar la línea es controlar el consumo de dulces y postres, ya que suelen asociarse con alimentos llenos de azúcar y de calorías, resultando poco saludables.

En esta línea, muchos expertos en nutrición insisten en la importancia de encontrar un equilibrio sin eliminar por completo los alimentos que nos gustan, pero aprendiendo a elegir opciones más saludables y consumirlas con cierta moderación.

Así, pueden surgir alternativas dulces que pueden formar parte de una dieta equilibrada sin poner en riesgo nuestros objetivos de salud, aunque siempre debemos tener en cuenta nuestro caso concreto y consultar con un profesional si hacemos cambios notables en nuestra alimentación.

Intentando encontrar opciones dulces que podamos comer casi cuando queramos, un dietista ha revelado tres opciones que, por su bajo contenido en calorías y grasas, podrían tomarse con mayor frecuencia que los bollos u otros dulces, convirtiéndose en una alternativa para quienes desean cuidar su alimentación sin renunciar al placer del sabor dulce.

El profesional que ha compartido esta información a través de su cuenta de Instagram es Carlos Daza, quien se presenta en su página web como dietista y entrenador especializado en conducta alimentaria.

Tres productos dulces de Mercadona que apenas engordan, según un dietista

«Tres dulces de los que puedes comer casi infinito y aún así no engordan. Pero dos avisos muy importantes antes de enseñártelo: El primero es: que algo no engorde no significaque sea saludable. Simplemente es una alternativa mejor a darte un atracón. Y el segundo: es que no pasa nada porque de vez en cuando te comas un dulce normal sin culpa. El único problema es que necesites hacerlo todos los días» aclara el dietista.

«Lo primero, aunque es la que menos me gusta, estos polo flash, que tienen unas 20 calorías y, bueno, estos son de Mercadona pero os recomiendo más los de Aldi o Lidl. Lo segundo estas gelatinas que tienen una caloría literalmente, podrías comer infinito, aunque no lo vas a necesitar, ya te lo digo» expresa el profesional mostrando los productos en la tienda.

Y lo tercero Cola Zero, muy importante que sea Hacendado para los haters que me dicen que me paga Mercadona. Esto sí que tiene cero calorías y, si tienes ganas de comerte un donut, prueba a beberte una coca-cola, verás como después se te quitan las ganas de comerte el donut» explica.

Para finalizar, el diestista lanza un último aviso sobre estas recomendaciones: «Recuerda que no se trata de vivir a base de estos alimentos, pero si van a evitar que te des un atracón, pueden ser una buena opción».