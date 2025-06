Un dietista indica el error que comete mucha gente con las legumbres de bote: «Te están engañando muchísimo»

Las legumbres son uno de esos alimentos que no debe faltar nunca en una dieta saludable por todos los beneficios que aportan a nuestro organismo. Entre las múltiples ventajas que nos otorgan los garbanzos, las lentejas o las judías, entre otras, se encuentran su alto contenido en fibra y porcentaje de hierro y el gran aporte de vitaminas, así como su utilidad para reducir la hipertensión y disminuir las enfermedades cardiovasculares.

Existen, además, muchas maneras de incluirlas en nuestras recetas diarias, ya sea en guisos, guarniciones o purés, así como en seco o en conserva. Esta última es la manera por la que muchos abogan, pues suele ser más rápida y sencilla de cocinar, sin necesidad de que este producto pase la noche en remojo. Sin embargo, desde hace años hay gente que cree que este método de conservación las hace mucho más insanas.

El principal motivo que ha hecho que esta creencia sobre las legumbres de bote se extienda ha sido la presencia del ácido etilendioaminotetraacético o EDTA (E-385), empleado habitualmente como aditivo en los alimentos. A este compuesto químico se le han asociado múltiples peligros, como la deficiencia de nutrientes en el cuerpo o posibles efectos secundarios, como dolores de cabeza, náuseas, vómitos y diarrea.

Sin embargo, creer que las legumbres de bote no son saludables por lleva EDTA es un error frecuente que puede llevar a equívoco. Así lo ha expresado el dietista y entrenador personal Carlos Daza, conocido en redes sociales como @fitmanpower, que, al igual que otros expertos en alimentación, ha explicado que estas conservas son una opción perfectamente saludable y que puede ahorrarnos mucho tiempo.

El dietista Carlos Daza aclara si las legumbres de bote son realmente saludables

«Te están engañando muchísimo con las legumbres de bote. Mucha gente dice que las legumbres de bote no son saludables simplemente porque tienen conservantes y porque son indigestas y a mucha gente le causan gas», comienza señalando el especialista en nutrición sobre esta creencia falsa que no ha dejado de extenderse.

En el vídeo publicado en TikTok, el experto recuerda que consumir este producto de esta forma «no tiene nada de importancia» para nuestra salud: «Las legumbres en bote son simplemente legumbres normales, como las que puedes coger tú en tu casa. Se meten en un bote con el líquido en el que se han cocido y se le añade un conservante, que es el EDTA», aclara a sus seguidores.

Daza recuerda en su vídeo que este conservante se emplea simplemente «para que no se pongan marrones» las semillas y que puedan consumirse fácilmente: «Ya está, y en cuanto las lavas se va», explica.

¿Por qué las legumbres de bote le sientan mal a algunas personas?

Respecto a que mucha gente no puedan consumirlas porque les provocan gases, el dietista comenta que es porque «tienen unos compuestos que se llaman FODMAPS». «Fermentan en el estómago cuando te los tragas y a mucha gente les sientan mal. Esto lo puedes reducir hasta en un 40% también simplemente lavando las legumbres», recomienda a aquellos a los que suelan pasarlo mal con este alimento.

Carlos Daza insiste en que «hay gente a quien le sienta mal» mientras que a otros no. «No es nada malo y que no sea saludable. Por tanto, ya puedes incluir tus legumbres, porque es una solución súper socorrida para comer saludable», concluye.