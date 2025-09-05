Un dietista califica los hidratos que más consumimos: «El pan integral...»

Dicen que somos lo que comemos, sin saber exactamente la diferencia de lo que nos beneficia o perjudica. Y para lo segundo se ha pintado durante años a los hidratos de carbono como los villanos de las dietas, adquiriendo una reputación que los pinta como los principales culpables en el aumento de peso y otros problemas de salud.

Las malas lenguas ignoran un detalle crucial: no todos los hidratos de carbono son iguales. Mientras que algunos pueden ser malos si se consumen en exceso, otros son esenciales para la energía, el bienestar y la salud en general.

David Mateo, especialista en nutrición y entrenamiento, califica en una de sus últimas publicaciones distintos tipos de hidratos de carbono.

Carbohidratos: tipos y cuáles debemos priorizar

Los hidratos que más consumimos provienen de fuentes como los cereales (pan, pasta, arroz), las verduras ricas en almidón (patatas, maíz), las frutas, los productos lácteos (leche, yogur) y las legumbres.

Es importante diferenciar entre hidratos complejos (como los de los granos integrales, que liberan energía de forma lenta) y los simples (como los azúcares de la bollería o los refrescos), que debemos consumir con moderación.

En la grabación, el experto los califica como buenos, aceptables y malos, para que sepamos cuál elegir «sin rayarte la cabeza». Así, comienza @david.mateop con una lista que en primer lugar aparece el pan blanco, que categoriza como «malo». De ahí a otro pan, pero esta vez integral 100%, que sería «bueno».

El arroz blanco es «aceptable», mientras que el integral es «bueno». Y ¿las patatas fritas industriales?, obvio que «malo», a diferencia de la cocinada o asada que califica como «buena».

Seguimos con un clásico en el desayuno como son los cereales azucarados, que son claramente «malos», no así la avena cuyo valor apunta el experto que es «bueno», similar a la pasta integral, un punto por encima de la pasta refinada.