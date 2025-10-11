Suscribete a
ABC Premium

Desaparece su marido y lo encuentra muerto ocho meses después mientras buscaba las luces de Navidad: «El olor no se extendía»

Su cadáver fue descubierto en un armario oculto debajo de las escaleras

Desaparece su marido y lo encuentra muerto ocho meses después mientras buscaba las luces de Navidad
Desaparece su marido y lo encuentra muerto ocho meses después mientras buscaba las luces de Navidad X

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las desapariciones siempre traen consigo incertidumbre y dolor, pero en ocasiones el desenlace puede ser tan sorprendente como devastador. Las historias de personas que se esfuman sin dejar rastro nos recuerdan lo frágil que puede ser nuestra seguridad y lo impredecible de algunas ... situaciones. En ese sentido, uno de los casos más sorprendentes de los últimos años fue el de Jennifer Maedge, una mujer de 50 años que reside en Troy, Illinois, cuyo marido, Richard Maedge, desapareció en abril de 2022. Durante ocho meses, la mujer vivió con la esperanza de encontrar a su marido, sin imaginar que su cuerpo había estado en su casa todo el tiempo, oculto en un espacio que ni siquiera ella recordaba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app