Una dermatóloga explica qué tejidos hacen que nuestra ropa huela mal: «El rey del mal olor es...»

Elegir qué tipo de ropa usamos cada día no solo es algo en lo que influya nuestro estilo, sino que también se ve condicionado por buscar la comodidad y el cuidado de nuestra piel.

En este sentido, tener en cuenta la actividad que vayamos ... a hacer en un día o en un momento determinado también condiciona qué ropa elegimos, ya que no nos vestimos del mismo modo para ir a tomar un café con unos amigos que para ir al gimnasio, por ejemplo.

Como es natural, esas actividades nos pueden hacer generar sudoración, algo por lo que puede aparecer el mal olor en la ropa. Pero que olamos mal o bien no depende únicamente de la higiene personal o el uso de desodorantes, sino también del tipo de tejidos que elegimos en nuestra vestimenta.

Entender cómo los diferentes materiales afectan a la transpiración y la formación de olores puede ayudarnos a tomar mejores decisiones en cuanto a nuestra ropa, tanto para ponérnosla como a la hora de comprarla.

Para ayudar a identificar esto, la doctora Ana Molina, dermatóloga phD y especialista en tricología y estética, ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que cuenta qué tejidos nos hacen oler peor y cuáles son los más transpirables y que menos olor provocan.

Los tejidos que hacen que la ropa tenga mal olor y los que no, según una dermatóloga

«¿Has notado que con algunas camisetas hueles fatal enseguida y con otras puedes pasar el día entero sin que nadie huya de ti? Pues no es tu imaginación ni el desodorante, es tu ropa», comienza exponiendo la dermatóloga, que comparte su ranking particular de tejidos en la ropa que te harán mantenerte con buen olor:

«La medalla de oro es para la lana. Tiene acción antibacteriana natural, por lo que no deja que proliferen las bacterias que provocan el mal olor. La medalla de plata es para el lino, es supertranspirable y absorbe la humedad muy rápido. El bronce se lo lleva el algodón, un buen aliado para el día a día, pero es verdad que tarda en secar», va detallando la doctora Molina.

Por último, revela cuál es el tejido o tipo de tela que nos hace oler peor al llevarlo puesto: «¿Y quién es el rey del mal olor? Pues sin duda el poliéster, eso sí, seguido muy de cerca por el nylon», ya que retienen sudor y bacterias, explica.

Como último consejo, la dermatóloga recuerda que las telas que menos nos hacen tener mal olor no son sintéticas: «Si quieres que tu ropa huela menos, apuesta por fibras naturales, lava la ropa sintética después de cada uso y esta ya es para nota, usa un desinfectante textil cuando hagas la colada».

Además de provocar menos mal olor, las fibras naturales que se usan para hacer prendas de ropa suelen ser más respetuosas con la piel, reduciendo la posibilidad de que nos piquen o nos provoquen algún tipo de reacción alérgica o similar.