Una dermatóloga explica la fórmula para tomar el sol de manera adecuada: «El equilibrio está en la constancia»

Las altas y sofocantes temperaturas de las últimas semanas han animado ya a muchos españoles a ir a las playas y piscinas del país para buscar lugares en los que refrescarse.

Estas temperaturas nos acompañarán ya hasta el final de la estación. En estos lugares otra de las actividades habituales es tomar el sol y broncearse. Sin embargo, es algo que se debe hacer con precaución.

Por un lado, por los efectos inmediatos de las quemaduras. Y, por otro, por las consecuencias que estas puedan tener a corto plazo. En este sentido, la dermatóloga Ana Molina explica en una conversación con Anne Igartiburu cómo se debe tomar el sol, una actividad que puede ser beneficiosa, pero, como subraya «con cabeza».

Una dermatóloga explica cómo tomar bien el sol a lo largo del año

«Ningún dermatólogo te va a decir que no tomes el sol», señala. Insiste en que «el caso no es tomar o no el sol, es el cómo tomamos el sol». También en invierno se puede tomar el sol «unos 10 o 15 minutos en invierno», aunque cueste por el frío, algo que esta dermatóloga practica.

«En verano lo que no hago es, como hace mucha gente que no me de un rayo de sol en todo el invierno porque hace frío, y luego llega el verano y vuelta y vuelta como un carabinero», resalta.

Otro de los mitos que existen en esta época del año es que hay personas que creen que «van a acumular vitamina D para todo el año y no les funciona». «El 90% de la síntesis de la vitamina D se produce en la piel, el 10% la obtenemos de los alimentos, lo que pasa que también nos envejece tanto siempre digo que la cara no es negociable pudiendo sintetizar vitamina D por otras partes del cuerpo aplicar protección en la cara», resume.

Además, en el caso del verano, la doctora Molina insisite en que se debe usar protector en todo el cuerpo y «evitar las horas centrales del día». «Cuida tu piel. Cuida tu salud. El equilibrio está en la constancia», destaca.

Muchos han agradecido esta explicación en los comentarios ante lo que denominan «gurús» que difunden falsos mitos sobre el sol y el bronceado. Otros le plantean dudas sobre cómo deben actuar aquellas personas que han tenido carcinomas o problemas similares en la piel en verano.